Первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла готов на 60%

— На Дону по пути движения рыбы на нерест в Цимлянское водохранилище еще несколько шлюзов. Если при проектировании Багаевского гидроузла канал, по которому рыба может беспрепятственно подниматься на нерест, запланировали с самого начала, то при строительстве еще в советское время Кочетовского гидроузла такой канал не сделали. Ситуацию с доступом к нерестилищам нужно исправлять — строить рыбоходный канал в обход Кочетовского гидроузла. И этот вопрос, безусловно, требует федерального участия. Буду, в хорошем смысле этого слова, лоббировать интересы региона и добиваться федерального финансирования, — сказала советник главы региона.