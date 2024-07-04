Первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла готов на 60%

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В настоящее время строительная готовность Багаевского гидроузла — по первому пусковому комплексу второго этапа приближается к 60%. К основным сооружениям 2-го этапа относятся водосбросная плотина, нижняя голова судоходного шлюза и главный регулятор рыбоходно-нерестового канала. Эти объекты должны быть введены в эксплуатацию уже во втором квартале 2025 года.
Как доложил подрядчик, на объекте ежедневно заняты почти 2 тысячи человек и 180 единиц техники. Уложено около 70% от запланированного объема бетона. На эти цели работает три бетонных завода, которые обеспечивают высокие темпы бетонирования — по 25 тысяч м3 в месяц.
Василий Голубев напомнил, что Багаевский гидроузел поможет решить комплекс проблем.
— Объект действительно очень крупный и имеет совершенно принципиальное значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации. Обратили внимание на наличие рыбоходного канала, что имеет важное значение для нереста рыбы. Нас заверяют, что он будет готов практически одновременно с завершением первого этапа строительства, — подчеркнул губернатор.
Глава региона добавил, что для Ростовской области это один из крупнейших проектов, который будет реализован в 2025 году.
— Мы будем сопровождать все вопросы, которые зависят от региона. Мне известно, что Правительство РФ этим вплотную занимается. Напомню, это решение и поручение президента нашей страны. В целом я удовлетворен масштабами работ, их организацией, — отметил Василий Голубев.
О необходимости верного баланса интересов экономики и экологии при создании и дальнейшей эксплуатации столь сложных гидротехнических сооружений напомнила и Виктория Абрамченко.
— На Дону по пути движения рыбы на нерест в Цимлянское водохранилище еще несколько шлюзов. Если при проектировании Багаевского гидроузла канал, по которому рыба может беспрепятственно подниматься на нерест, запланировали с самого начала, то при строительстве еще в советское время Кочетовского гидроузла такой канал не сделали. Ситуацию с доступом к нерестилищам нужно исправлять — строить рыбоходный канал в обход Кочетовского гидроузла. И этот вопрос, безусловно, требует федерального участия. Буду, в хорошем смысле этого слова, лоббировать интересы региона и добиваться федерального финансирования, — сказала советник главы региона.
Напомним, что строительство Багаевского гидроузла началось в 2018 году за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта оценивается в 35,9 млрд рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году.