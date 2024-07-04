Сенатор Александр Брыксин: Государство не оставит отстраненных спортсменов без помощи

По мнению автора законодательной инициативы, каждый спортсмен — профессионал высокого уровня обладает ценными данными и опытом и может стать высококлассным тренером или выполнять другие виды деятельности в своей профессиональной области. Но возможность получения высшего образования в сфере физкультуры и спорта есть не всегда, поэтому ведущие спортсмены РФ по окончании своей спортивной карьеры оказываются не готовы к передаче профессионального опыта.