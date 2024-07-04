rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Сенатор Александр Брыксин: Государство не оставит отстраненных спортсменов без помощи

Сенатор Александр Брыксин: Государство не оставит отстраненных спортсменов без помощи

4 июля 2024, 17:14
Международный олимпийский комитет (МОК) ограничил в правах спортсменов из России и Белоруссии. ТАСС опубликовал список тех, кто может поехать на Игры в Париже. На 4 июля всего 21 атлет заявил о подтверждении своего участия в Олимпиаде.

При этом в настоящее время МОК отказывает даже тем спортсменам, которые могли бы выступить на Играх в Париже.

Не секрет, что борцы из России стали обладателями 16 лицензий на Олимпийские игры. Невзирая на это, в опубликованном 3 июля списке МОК нет фамилий многих флагманов российской сборной. Представителям СМИ не удалось обнаружить имена олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Мусы Евлоева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и двукратного обладателя бронзы Сергея Семенова.

Согласно информации, предоставленной «НИ» сенатором Александром Брыксиным, президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, несмотря на 16 олимпийских лицензий, завоеванных россиянами, в присланных МОК документах упоминаются только 10 атлетов. Российских спортсменов вынуждают подписать потенциальное согласие о выступлении на Играх в нейтральном статусе. Также им на подпись предоставляются документы о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — рассказал эксперт.

Наше государство обязано поддержать всех спортсменов, лишенных международных соревнований из-за разного рода санкций, убежден сенатор.

В конце минувшего года Брыксин инициировал изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Смысл документа состоит в том, чтобы лучшие спортсмены российских сборных имели доступ к получению высшего образования по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физкультуры и спорта.

По мнению автора законодательной инициативы, каждый спортсмен — профессионал высокого уровня обладает ценными данными и опытом и может стать высококлассным тренером или выполнять другие виды деятельности в своей профессиональной области. Но возможность получения высшего образования в сфере физкультуры и спорта есть не всегда, поэтому ведущие спортсмены РФ по окончании своей спортивной карьеры оказываются не готовы к передаче профессионального опыта.

Александр Брыксин предлагает наделить особыми правами при поступлении в вузы спортсменов — призеров международных соревнований, список которых будет утверждаться Правительством России. Подобными соревнованиями могли бы стать, в частности, Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, с успехом проведенные в июне этого года в Казани.

#Общество
Подпишитесь
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты
Сегодня, 15:09
Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города
Сегодня, 14:07
Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи
Сегодня, 13:35
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Сегодня, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11