Сенатор Александр Брыксин: Государство не оставит отстраненных спортсменов без помощи

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:31
При этом в настоящее время МОК отказывает даже тем спортсменам, которые могли бы выступить на Играх в Париже.
Не секрет, что борцы из России стали обладателями 16 лицензий на Олимпийские игры. Невзирая на это, в опубликованном 3 июля списке МОК нет фамилий многих флагманов российской сборной. Представителям СМИ не удалось обнаружить имена олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Мусы Евлоева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и двукратного обладателя бронзы Сергея Семенова.
Согласно информации, предоставленной «НИ» сенатором Александром Брыксиным, президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, несмотря на 16 олимпийских лицензий, завоеванных россиянами, в присланных МОК документах упоминаются только 10 атлетов. Российских спортсменов вынуждают подписать потенциальное согласие о выступлении на Играх в нейтральном статусе. Также им на подпись предоставляются документы о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — рассказал эксперт.
Наше государство обязано поддержать всех спортсменов, лишенных международных соревнований из-за разного рода санкций, убежден сенатор.
В конце минувшего года Брыксин инициировал изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Смысл документа состоит в том, чтобы лучшие спортсмены российских сборных имели доступ к получению высшего образования по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физкультуры и спорта.
По мнению автора законодательной инициативы, каждый спортсмен — профессионал высокого уровня обладает ценными данными и опытом и может стать высококлассным тренером или выполнять другие виды деятельности в своей профессиональной области. Но возможность получения высшего образования в сфере физкультуры и спорта есть не всегда, поэтому ведущие спортсмены РФ по окончании своей спортивной карьеры оказываются не готовы к передаче профессионального опыта.
Александр Брыксин предлагает наделить особыми правами при поступлении в вузы спортсменов — призеров международных соревнований, список которых будет утверждаться Правительством России. Подобными соревнованиями могли бы стать, в частности, Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, с успехом проведенные в июне этого года в Казани.