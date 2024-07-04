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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В ВТБ предложили объединить технологии биометрии с оплатой цифровыми рублями

В ВТБ предложили объединить технологии биометрии с оплатой цифровыми рублями

4 июля 2024, 14:14
Фото: freepik
Российские банки, ЦБ и НСПК могут подумать над объединением технологии биометрии с платформой цифрового рубля.

И для этого может быть использован опыт ВТБ и столичного метрополитена по пилоту биоэквайринга, что позволит предложить пользователям возможность оплачивать проезд в городском транспорте цифровыми рублями, используя при этом сервис оплаты по лицу. Такое мнение высказал на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Мне кажется, что опыт, возникший в результате пилотного проекта ВТБ и московского метрополитена, можно перенести на совмещение биоэквайринга и цифрового рубля. Цифровой рубль — это по большому счету одна платформа. И эта технология может оказаться более быстрой и удобной, ее сразу можно сделать системной. Поэтому я бы взял как домашнее задание нам, банкам, вместе с регулятором, НСПК продумать все, что кружится вокруг этого совмещения биоэквайринга и цифрового рубля», — сказал Вадим Кулик.

Предложение Вадима Кулика поддержали модератор сессии Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России и Жанна Ермолина, заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

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