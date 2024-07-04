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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах

ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах

4 июля 2024, 14:05
Фото: freepik
ВТБ совместно с НСПК одними из первых на банковском рынке начали пилотирование универсального платежного QR-кода. Новый способ оплаты заработал на кассах нескольких торговых сетей — крупных клиентов банка.

Универсальный QR-код — это технологическое решение для удобной оплаты. Совершая покупки в розничных магазинах, не будет необходимости выбирать среди множества QR-кодов на кассе: достаточно отсканировать один и затем выбрать нужный способ оплаты — например, через Систему быстрых платежей или платежный сервис банка. При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.

Создание универсального QR-кода не только ускорит время оплаты, но и сделает ее более прозрачной — например, сейчас розничные клиенты не всегда понимают, какой qr-код им предлагают, СБП или одного из банков.

Универсальный QR-код запущен в пилотном режиме на кассах нескольких крупных ретейлеров — клиентов ВТБ.

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