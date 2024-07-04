ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах

Универсальный QR-код — это технологическое решение для удобной оплаты. Совершая покупки в розничных магазинах, не будет необходимости выбирать среди множества QR-кодов на кассе: достаточно отсканировать один и затем выбрать нужный способ оплаты — например, через Систему быстрых платежей или платежный сервис банка. При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.



Создание универсального QR-кода не только ускорит время оплаты, но и сделает ее более прозрачной — например, сейчас розничные клиенты не всегда понимают, какой qr-код им предлагают, СБП или одного из банков.



Универсальный QR-код запущен в пилотном режиме на кассах нескольких крупных ретейлеров — клиентов ВТБ.