Бренды одежды стали продавать свои эксклюзивы на онлайн-платформе

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Так, продажи одежды от Monochrome в Ростове-на-Дону за последний год удвоились. На платформе представлено 5,5 тысячи брендов, и Monochrome занимает место в топ-50 самых популярных.
За счет такого спроса бренд и платформа решили вести совместную работу. Для этого была разработана специальная система дропов -, каждую неделю в продаже будет появляться новая эксклюзивная коллекция одежды.
Все началось с мероприятия в Столешниковом переулке, которое касалось культуры вторичного потребления и привлекло большое внимание поклонников бренда.
Теперь пользователям станут доступны оригинальные изделия бренда, включая уникальные модели в единственных экземплярах, которые не поступили в массовое производство. Новый дроп с уникальными товарами планируется размещать по пятницам, речь идет о брюках и джинсах, платьях, худи, футболках и аксессуарах. Первый дроп уже готов и состоит из 33 позиций, из них 16 составляют детские вещи.
Руководитель категории Lifestyle в Авито Никита Шашкевич рассказал, что важной миссией является то, чтобы дать новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам.
Добавим, что Monochrome — бренд одежды, у которого есть коллаборации с такими компаниями, как Pantone, Reebok, Casio G-Shock и Smashbox. Бренд можно узнать по оверсайз свитшотам и худи. Кроме того, он продвигает принципы осознанного потребления, стремясь придать своей продукции большее значение, чем просто одежда.