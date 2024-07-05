Бренды одежды стали продавать свои эксклюзивы на онлайн-платформе

Теперь пользователям станут доступны оригинальные изделия бренда, включая уникальные модели в единственных экземплярах, которые не поступили в массовое производство. Новый дроп с уникальными товарами планируется размещать по пятницам, речь идет о брюках и джинсах, платьях, худи, футболках и аксессуарах. Первый дроп уже готов и состоит из 33 позиций, из них 16 составляют детские вещи.