Брыксин рассказал о внедряемых в последние два года мерах соцподдержки участников СВО

Брыксин затронул и тему трудовых гарантий для мобилизованных и добровольцев, пояснив, что за этими группами россиян сохранятся их рабочие места. Такое правило гарантируют изменения, внесенные в Трудовой кодекс России. Трудовые контакты с гражданами, которые защищают страну в зоне проведения СВО, будут не расторгаться, а приостанавливаться. После того, когда военнослужащие вернутся на «гражданку», они могут в течение трех месяцев приступить к исполнению своих прежних должностных обязанностей. Период приостановления действия трудового договора включается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.