Брыксин рассказал о внедряемых в последние два года мерах соцподдержки участников СВО

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Как сообщает newizv.ru, сенатор в первую очередь упомянул право на военную ипотеку для участников СВО, регулируемое законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Это срециальный кредит, который выдается на срок от года до 20 лет. При этом военному нужно полностью выплатить ипотеку до своего 45-летия. Курирует данную инициативу Росвоенипотека, с условиями ее получения можно ознакомиться на их сайте. Законодательство защищает также и жилищные права военнослужащих, являющихся супругами других военнослужащих — участников программы военной ипотеки.
Помимо этого, действует досрочное полное погашение задолженности по ипотеке в случае гибели военнослужащего единым платежом благодаря единовременному начислению на именной накопительный счет участника суммы оставшегося по кредиту долга.
Брыксин затронул и тему трудовых гарантий для мобилизованных и добровольцев, пояснив, что за этими группами россиян сохранятся их рабочие места. Такое правило гарантируют изменения, внесенные в Трудовой кодекс России. Трудовые контакты с гражданами, которые защищают страну в зоне проведения СВО, будут не расторгаться, а приостанавливаться. После того, когда военнослужащие вернутся на «гражданку», они могут в течение трех месяцев приступить к исполнению своих прежних должностных обязанностей. Период приостановления действия трудового договора включается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.
Такие же правила предусмотрены и для государственных служащих. Кроме того, существуют и дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Например, таких граждан не имеют право уволить даже в случае сокращения штата на конкретном предприятии.
Сенатор подчеркивает, что сейчас бойцы СВО получают со всей России разнообразную поддержку — начиная от детских писем на фронт и заканчивая покупкой для нужд фронта внедорожников и ружей, предназначенных для поражения вражеских дронов. Александр Брыксин тоже на свои деньги закупает для военных медикаменты, гуманитарные грузы, стройматериалы, а также беспилотники и тепловизоры, которые нужны для ведения боевых действий в современных условиях.