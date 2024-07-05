Буцаев рассказал о выпуске второго альбома практик раздельного сбора отходов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В этом сборнике представлены различные форматы РСО — от контейнеров на специализированных площадках до экологических центров и онлайн-сервисов, которые облегчают сдачу вторичного сырья на переработку.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что для создания современных объектов обработки отходов, закупки оборудования и контейнеров требуется много времени и финансовых затрат, сообщает newsnn.ru. Однако многие регионы уже успешно применяют различные форматы раздельного сбора отходов. Буцаев выразил надежду, что данный альбом поможет структурировать информацию об инструментах раздельного сбора отходов, который играет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла. Публикация опыта из различных уголков страны в одном альбоме даст возможность более оперативно достигать поставленных перед компанией целей.
В настоящее время в большинстве регионов, кроме контейнерных площадок для РСО, активно реализуются различные экологические проекты по эффективному сбору вторичных ресурсов у населения. Важными элементами системы обращения с отходами стали мобильные приложения и онлайн-платформы, объединяющие пункты сбора в единую систему информации, аналитики и стимулирования пользователей.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов подчеркнул, что для большинства граждан представление о раздельном сборе отходов ограничивается контейнерами на специальных площадках. Однако в России практикуется много других эффективных методов сбора отходов, включая экологические центры, экопункты, экостанции, а также умные аппараты, дополняющие инфраструктуру обращения с отходами и делающие ее более доступной и удобной для пользователей. Российский экологический оператор продолжит изучение различных методов раздельного сбора в России для создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Второй выпуск альбома будет представлен органам власти регионов. Российский экологический оператор продолжит работу над альбомом, в следующем выпуске особое внимание будет уделено сбору конкретных фракций отходов.