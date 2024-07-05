Буцаев рассказал о выпуске второго альбома практик раздельного сбора отходов

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов подчеркнул, что для большинства граждан представление о раздельном сборе отходов ограничивается контейнерами на специальных площадках. Однако в России практикуется много других эффективных методов сбора отходов, включая экологические центры, экопункты, экостанции, а также умные аппараты, дополняющие инфраструктуру обращения с отходами и делающие ее более доступной и удобной для пользователей. Российский экологический оператор продолжит изучение различных методов раздельного сбора в России для создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.