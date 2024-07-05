Клиентам ВТБ Лизинг доступны электромобили Brock со скидкой до 800 000 рублей

Brock e160 можно приобрести в лизинг по сниженной цене со скидкой 800 000 рублей. В таком случае, если оформить технику в лизинг на 7 лет с авансом 49%, ежемесячный платеж составит 202 114 рублей. Компании на ОСН смогут дополнительно сэкономить на налогах более 8 350 000 рублей.* Этот электрокар имеет максимальную мощность двигателя 160 кВт. Его полная масса достигает 16 т, а ёмкость батареи составляет 246 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке также сможет преодолеть до 300 км.