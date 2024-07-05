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На заседании ТПП РФ банк «Центр-инвест» обсудил внедрение инноваций в промышленность

На заседании ТПП РФ банк «Центр-инвест» обсудил внедрение инноваций в промышленность

5 июля 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
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Представители банка «Центр-инвест» стали участниками совместного заседания Комиссии по инновационному и технологическому развитию вопросам научного и технологического развития и экспертного совета по инвестиционным проектам при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Встреча была посвящена внедрению технологических инноваций в промышленный сектор.

В повестку заседания вошли вопросы по повышению эффективности производственных процессов. Кроме этого, участники обсудили инвестиции в развитие отраслей, связанных с высокими технологиями, а также в сферу научных изысканий. Наряду с этим были рассмотрены возможности создания условий для цифровизации российской экономики и развития технологических инноваций.

На встрече выступил зампредседателя правления банка «Центр-инвест» Александр Долганов. Он раскрыл особенности финансирования технологичных МСП и поделился опытом реализации таких инвестпроектов в банке.

По словам Долганова, «Центр-инвест» оказывает активное содействие развитию и продвижению высокотехнологичных предприятий и наукоемкого производства. Сегодня банк реализует программу под названием «Трансформация бизнеса». В рамках этой программы финансовая организация предоставила финансирование почти двум тысячам проектов на общую сумму 6,6 миллиарда рублей.

Напомним, банк «Центр-инвест» является лидером в стране по кредитованию проектов, реализуемых малым и средним бизнесом, а также по модернизации предприятий. Организация является участником госпрограммы льготной промышленной ипотеки и партнером Университета Иннополис. Банк занимается реализацией специальной программы развития, ориентированной на резидентов Ростовской экономической зоны.

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