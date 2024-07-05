На заседании ТПП РФ банк «Центр-инвест» обсудил внедрение инноваций в промышленность

В повестку заседания вошли вопросы по повышению эффективности производственных процессов. Кроме этого, участники обсудили инвестиции в развитие отраслей, связанных с высокими технологиями, а также в сферу научных изысканий. Наряду с этим были рассмотрены возможности создания условий для цифровизации российской экономики и развития технологических инноваций.