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Гендиректор РЭО Денис Буцаев анонсировал запуск номинации «Экологическая семья»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев анонсировал запуск номинации «Экологическая семья»

8 июля 2024, 16:13
Фото: 1MI
8 июля, в День семьи, любви и верности, состоялась встреча генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева с семьями-экоактивистами. Глава РЭО объявил о старте новой номинации «Экологическая семья» в рамках конкурса экологических проектов и инициатив «Зеленая премия»

По информации, озвученной Денисом Буцаевым, запуск новой номинации «Экологическая семья» конкурса «Зеленая премия» в День семьи, любви и верности является знаковым. Существует немало российских семей, в которых дети и взрослые стремятся к экологичному образу жизни, внедряя экопривычки в свой быт. Они считают защиту окружающей среды особой ценностью. «Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом вполне реально даже в рамках одной семьи», — заключил глава РЭО.

В номинации «Экологическая семья» разыграют сертификат суммой 500 тысяч рублей. Его можно будет потратить на семейное путешествие, сообщает newsnn.ru.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в общественный трек «Зеленой премии» входят пять номинаций. После отборочных мероприятий будут названы экологические лидеры в обществе и студенчестве, социальные предприниматели в экологической сфере, лучшие экологические центры. «Экологическая семья» — специальная тематическая номинация, впервые стартовавшая в рамках «Зеленой премии».

В качестве партнера номинации «Экологическая семья» выступает ООО «Хартия».

Заявки от потенциальных участников номинаций общественного трека принимаются на сайте «Зеленой премии».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена по указу президента. Ее ключевая задача — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно нацпроекту «Экология» это нужно, чтобы сократить объем захоронения ТКО и таким образом снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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