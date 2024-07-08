Гендиректор РЭО Денис Буцаев анонсировал запуск номинации «Экологическая семья»

По информации, озвученной Денисом Буцаевым, запуск новой номинации «Экологическая семья» конкурса «Зеленая премия» в День семьи, любви и верности является знаковым. Существует немало российских семей, в которых дети и взрослые стремятся к экологичному образу жизни, внедряя экопривычки в свой быт. Они считают защиту окружающей среды особой ценностью. «Мы хотим поощрить такие семьи, дать возможность им заявить о себе и показать всей стране на своем примере, что быть экоактивистом вполне реально даже в рамках одной семьи», — заключил глава РЭО.