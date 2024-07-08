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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Ученые обратили внимание на важность здорового питания в среднем возрасте

Ученые обратили внимание на важность здорового питания в среднем возрасте

8 июля 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Начатое с 40-летнего возраста правильное питание способно обеспечить здоровое старение и позволит сохранить хорошие показатели состояния здоровья в пожилом возрасте.

Исследование, проведенное с участием более 106 000 женщин без хронических заболеваний в возрасте 39 лет и старше (по состоянию на 1986 год), показало, что рацион, включающий фрукты, овощи и цельные злаки, способствует поддержанию здоровья и хорошему самочувствию в пожилом возрасте, передает newkhakasiya.online.

Согласно данным исследования, показатели физического здоровья, когнитивных и психических функций у женщин в возрасте 70 лет, придерживающихся здорового рациона, в 2016 году оказались на 43 — 84% выше, чем у тех, кто неправильно питался.

Исследователи пришли к выводу, что начинать правильно питаться нужно уже в сорок лет, чтобы обеспечить себе лучшее состояние здоровья в старости. Кроме того, ученые отметили, что изменить свои пищевые привычки можно даже на поздних этапах жизни.

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