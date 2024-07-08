Ученые обратили внимание на важность здорового питания в среднем возрасте

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Исследование, проведенное с участием более 106 000 женщин без хронических заболеваний в возрасте 39 лет и старше (по состоянию на 1986 год), показало, что рацион, включающий фрукты, овощи и цельные злаки, способствует поддержанию здоровья и хорошему самочувствию в пожилом возрасте, передает newkhakasiya.online.
Согласно данным исследования, показатели физического здоровья, когнитивных и психических функций у женщин в возрасте 70 лет, придерживающихся здорового рациона, в 2016 году оказались на 43 — 84% выше, чем у тех, кто неправильно питался.
Исследователи пришли к выводу, что начинать правильно питаться нужно уже в сорок лет, чтобы обеспечить себе лучшее состояние здоровья в старости. Кроме того, ученые отметили, что изменить свои пищевые привычки можно даже на поздних этапах жизни.