Ученые обратили внимание на важность здорового питания в среднем возрасте

Исследователи пришли к выводу, что начинать правильно питаться нужно уже в сорок лет, чтобы обеспечить себе лучшее состояние здоровья в старости. Кроме того, ученые отметили, что изменить свои пищевые привычки можно даже на поздних этапах жизни.