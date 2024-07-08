В ГосНИИ хлеба научили отличать натуральный хлеб от напичканного консервантами

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Она разъяснила Pravda.Ru, какие выводы можно сделать по скорости обрастания хлеба плесенью.
«Срок реализации неупакованных изделий из ржаной или ржано-пшеничной муки составляет 36 часов, из пшеничной — не более 24 часов. Однако применение упаковки позволяет сохранить хлеб более длительное время. Продолжительность хранения упакованных хлебобулочных изделий может варьироваться в зависимости от типа и условий хранения в среднем от 2 до 5 суток. Для заварных видов хлеба, например бородинского, срок хранения может быть более 5 суток даже без добавок, замедляющих микробную порчу и черствение. Это обусловлено особой рецептурой и технологией заварного хлеба», — объясняет эксперт.
Натуральный хлеб обязан плесневеть. Он хоть и выходит из печи стерильным, но по пути к обеденному столу неизбежно заражается спорами плесневых грибов и другими микроорганизмами. «Ведь хлеб — это богатая питательная среда, на которой хорошо развиваются и плесени, и дрожжи, и спорообразующие бактерии рода Bacillus», — продолжает Олеся Александровна.
«Если хлеб плесневеет очень быстро, в течение 1-2 суток, это может свидетельствовать о неправильном хранении хлеба или высокой степени обсеменённости воздуха на производстве или у покупателя дома (в том числе в хлебнице). Если вы заметили, что любой хлеб дома быстро плесневеет — это повод провести санитарную обработку хлебницы или поверхностей кухни. Можно обработать поверхности раствором соды, уксуса или спиртом», — советует специалист.
«Если хлеб плесневеет в конце срока хранения или после него, то это считается естественным процессом», — подчёркивает она.
«Если хлеб, который хранится в обычных условиях при комнатной температуре, не плесневеет более 10 дней и при этом на упаковке в составе не указаны консерванты, то это может быть поводом заподозрить присутствие скрытых консервантов в составе», — предупреждает собеседница издания.
Использование консервантов обязательно должно быть упомянуто на упаковке. При этом допустимо применение только разрешённых ТР ТС 029 добавок, а сорбат натрия (E201) и сорбат кальция (E203) с этого года попали под запрет как потенциально небезопасные.
Хлебобулочные изделия со сроком годности более 5 суток (от 7 суток до 12 месяцев и более) относят к продукции длительного хранения. Такой хлеб можно брать в поход или на дачу где-нибудь в глуши. «Если есть возможность покупать свежий хлеб рядом с домом, то, конечно, лучше брать изделия с коротким сроком годности. Ведь что может быть вкуснее свежего хлеба?!» — заключила Олеся Савкина.