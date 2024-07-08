В ГосНИИ хлеба научили отличать натуральный хлеб от напичканного консервантами

«Срок реализации неупакованных изделий из ржаной или ржано-пшеничной муки составляет 36 часов, из пшеничной — не более 24 часов. Однако применение упаковки позволяет сохранить хлеб более длительное время. Продолжительность хранения упакованных хлебобулочных изделий может варьироваться в зависимости от типа и условий хранения в среднем от 2 до 5 суток. Для заварных видов хлеба, например бородинского, срок хранения может быть более 5 суток даже без добавок, замедляющих микробную порчу и черствение. Это обусловлено особой рецептурой и технологией заварного хлеба», — объясняет эксперт.