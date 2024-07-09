Более 8 тысяч гостей посетили «MiXX территорию» Tele2 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Tele2 вновь предложила ростовчанам полюбившийся формат летнего досуга в креативном пространстве «MiXX территория». Оператор организовал его в парке им. Октябрьской революции, объединив на одной площадке зоны активного отдыха, коворкинг, лекторий и кинотеатр под открытым небом. За три недели — с 14 июня по 4 июля — «MiXX территорию» посетили более 8 тысяч человек.
Каждый день на площадке выступали спикеры и проходили кинопоказы с фильмами самых разных жанров: от семейных комедий и мультфильмов до остросюжетных триллеров и драм. Также ежедневно креативное пространство выступало в роли места проведения интересных мероприятий, в том числе — молодежного фестиваля «На связи». А по выходным яркое настроение гостям создавали диджеи, миксующие зажигательные треки.
Всего за время работы «MiXX территории» посетители прослушали более 800 минут лекций, просмотрели 5000 минут фильмов и провели около 1500 минут на концертах, мастер-классах и спортивных тренировках. Дополнительно на площадке работали зоны отдыха и развлечений: в коворкинге можно было комфортно поработать, зарядить гаджеты или поиграть в настольные игры, а в зоне активного отдыха — заняться спортом.
Особой популярностью у жителей и гостей Ростова-на-Дону пользовались кинопоказы под открытым небом — они проходили на площадке каждый день. Самыми посещаемыми стали ленты «Жанна Дюбарри», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» и «Париж. Все включено».
Также ростовчане оценили лекции «Коко Шанель. История жизни из мира моды» Полины Касперович, «А стоит ли вообще сейчас изучать языки?» Веры Колосовой и «Ораторское искусство» Екатерины Сидоровой. А из развлекательных мероприятий наиболее посещаемыми стали «Караоке-баттл» Татьяны Корниенко, фестиваль настольных игр для детей от создателей проекта «УльМа» и зажигательная вечеринка MiXX от Tele2.
Концепция проекта «MiXX территория» повторяет возможности популярного продукта Tele2 — мультиподписки MiXX, которая представляет собой коллекцию полезных сервисов. Подключая ее, каждый клиент может собрать набор опций, который подходит именно ему. В креативном пространстве также было представлено широкое разнообразие форматов на выбор.