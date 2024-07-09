Более 8 тысяч гостей посетили «MiXX территорию» Tele2 в Ростове-на-Дону

Всего за время работы «MiXX территории» посетители прослушали более 800 минут лекций, просмотрели 5000 минут фильмов и провели около 1500 минут на концертах, мастер-классах и спортивных тренировках. Дополнительно на площадке работали зоны отдыха и развлечений: в коворкинге можно было комфортно поработать, зарядить гаджеты или поиграть в настольные игры, а в зоне активного отдыха — заняться спортом.