Глава РЭО представил шесть включенных в ассоциацию «Ресурс» компаний

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в июне в результате голосования еще шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, всего с момента образования организации в нее включили около 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных направлений. Приоритетным фактором для включения в ассоциацию является приверженность ее членов принципам экономики замкнутого цикла, согласно которым они должны производить продукцию из вторсырья либо вести собственные разработки в данной области.
Согласно комментарию исполнительного директора ассоциации «Ресурс» Валерии Гулимовой, все больше компаний осознанно стремятся вступить в организацию. В большинстве случаев они планируют создать пилотные проекты по реализации собственных товаров или услуг. Другие же хотят развивать авторские технологии или начать сотрудничать с инвесторами. Цель работы ассоциации при этом — помочь компаниям составить запрос на поддержку и разработать пилотный проект.
В «Ресурс» включили ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», которое выпускает экологически устойчивые машины и системы, в числе которых есть и мусоровозы.
В ассоциацию смогло попасть также Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО «БАРС», ведущее разработку и сборку технических средств для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов: ПЭТ-бутылок, алюминиевых банок, резины, бумаги, пластика и пр.
Чувашская компания «БиоЭксперт» смогла стать членом ассоциации благодаря выпуску органических биоудобрений — биогумуса и жидких удобрений на его основе для подкормки растений и обогащения почвы.
Компания «Эксимо» — отечественный создатель автоматических горизонтальных прессов для вторичного сырья BIZON.
«Экобрендс Саратов» — экофабрики, занимающиеся переработкой пластика и последующим изготовлением экологически чистых стройматериалов и малых архитектурных форм для облагораживания различных объектов городской инфраструктуры. Компания также организовала выпуск уличной мебели из экоматериалов.
Помимо этого, стоит упомянуть еще одного производителя уличной мебели из экосырья — компанию «Эко Завод ППИ».