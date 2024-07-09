Глава РЭО представил шесть включенных в ассоциацию «Ресурс» компаний

Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в июне в результате голосования еще шесть компаний вошли в ассоциацию «Ресурс». Как сообщает newsnn.ru, всего с момента образования организации в нее включили около 150 компаний из отрасли обращения с отходами и смежных направлений. Приоритетным фактором для включения в ассоциацию является приверженность ее членов принципам экономики замкнутого цикла, согласно которым они должны производить продукцию из вторсырья либо вести собственные разработки в данной области.