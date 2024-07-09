Ростовская АЭС меняет в лучшую сторону качество жизни в Волгодонске

Согласно экспертной оценке в области бережливых технологий, Волгодонск (город расположения Ростовской АЭС) сохраняет позиции лидера региона по применению инструментов, повышающих эффективность работ и услуг для жителей города.



Внедрение подобных инструментов началось с 2017 года, при поддержке специалистов производственной системы «Росатом» Ростовской АЭС, а в 2024 году город снова попал в верхние строчки рейтинга «Эффективный регион» сразу в двух направлениях. Проект «Эффективный регион» реализуется Министерством экономического развития Ростовской области в сотрудничестве с командой ГК «Росатом» и экспертами Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда.



Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что особенно важно не просто создавать новые предприятия, а менять жизнь вокруг себя — в городах, посёлках своей страны.



Перспективы реализации и тиражирования на Дону лучших практик в рамках проектов «Эффективный регион» и «Люди и города» обсуждали в Волгодонске и на минувшей неделе. В совещании приняли участие заместитель Генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, представители правительства региона, представители администрации Волгодонска и предприятий атомной отрасли.