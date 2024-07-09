Ростовская АЭС меняет в лучшую сторону качество жизни в Волгодонске

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:12
Согласно экспертной оценке в области бережливых технологий, Волгодонск (город расположения Ростовской АЭС) сохраняет позиции лидера региона по применению инструментов, повышающих эффективность работ и услуг для жителей города.
Внедрение подобных инструментов началось с 2017 года, при поддержке специалистов производственной системы «Росатом» Ростовской АЭС, а в 2024 году город снова попал в верхние строчки рейтинга «Эффективный регион» сразу в двух направлениях. Проект «Эффективный регион» реализуется Министерством экономического развития Ростовской области в сотрудничестве с командой ГК «Росатом» и экспертами Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что особенно важно не просто создавать новые предприятия, а менять жизнь вокруг себя — в городах, посёлках своей страны.
Перспективы реализации и тиражирования на Дону лучших практик в рамках проектов «Эффективный регион» и «Люди и города» обсуждали в Волгодонске и на минувшей неделе. В совещании приняли участие заместитель Генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, представители правительства региона, представители администрации Волгодонска и предприятий атомной отрасли.
Как отметил Максим Папушенко, ежегодное рейтингование в рамках проекта «Эффективный регион» проводится по поручению Губернатора Ростовской области Василия Голубева с целью распространения «бережливых» инструментов, повышения эффективности работы муниципальных структур и самое главное — для повышения удовлетворенности населения качеством работы этих учреждений и организаций. Ведь развитие инфраструктуры и строительство новых инфраструктурных объектов остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства нашей страны.
По итогам рейтинга 2024 года в номинации «Эффективная Администрация» Волгодонск занял второе место с проектом «Повышение эффективности работы муниципальной инспекции». А в номинации «Бережливая школа» городу досталось сразу два призовых места — первое место у лицея №24, третье — у лицея «Политэк».
К слову, проект лицея №24, усовершенствовавший организацию школьных обедов, уже второй год удерживает является лидером региона и активно тиражирует практику не только на школы Волгодонска, но и всей Ростовской области. Этот проект, как и большинство других ПСР-проектов был реализован при поддержке специалистов АО «ПСР» ГК «Росатом» и отдела развития ПСР Ростовской АЭС.
О совместной работе с муниципалитетом Волгодонска рассказал начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий. По его словам, с начала старта пилотного проекта «Эффективный муниципалитет» в Волгодонске в 2019 году на базе учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС обучение по программам ПСР прошли более 150 руководителей и специалистов администрации г. Волгодонска и подведомственных структур.
— За это время при поддержке атомщиков и бережливых технологий Росатома в Волгодонске реализовано около 70 ПСР-проектов в области здравоохранения, образования, муниципального управления и административных процессов, оказания услуг населению, организации работы городского общественного транспорта, уборки и благоустройства улиц, спорта и досуга, — добавил Сергей Фидий.
Начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС также напомнил, что реализация ПСР-проектов в области здравоохранения и образования Волгодонска не только сократили очереди в поликлиниках, но и повысили качество лечения и диагностики в больницах, а также оптимизировали работу учителей в школах.