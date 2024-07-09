Связь 4G модернизировали в прибрежном селе Приморка в сезон отпусков

Село Приморка Неклиновского района, расположено на побережье Азовского моря в 25 километрах от родины писателя Антона Чехова и актрисы Фаины Раневской — города Таганрога, и является одним из популярных направлений для отдыха среди жителей и гостей донского региона. К пику сезона отпусков в этом населенном пункте МТС обновила телеком-оборудование LTE, благодаря которому выросла скорость мобильного интернета. Устойчивое интернет-соединение теперь покрывает не только жилые дома, но и социально значимые объекты — амбулаторию, школу, детский сад, продуктовые магазины. Помимо этих строений на территории поселка находится частная картинная галерея местного художника Франца Будасова.



«Село Приморка пользуется популярностью среди любителей пляжных курортов на Азовском море. Для этого на побережье расположены базы и зоны для комфортного отдыха, рыбалки. Теперь туристы смогут еще быстрее делиться своими фотографиями с близкими и в социальных сетях, вести прямые трансляции, работать удаленно, смотреть сериалы прямо на пляже», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.