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Астрономы заявили об открытии потенциально обитаемой ледяной планеты

Астрономы заявили об открытии потенциально обитаемой ледяной планеты

10 июля 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Планета LHS 1140 b более чем в полтора раза больше нашей Земли, астрономы считают, что она покрыта льдом или водой. До небесного тела 48 световых лет, а находится она в созвездии Кита.

Проанализировав имеющиеся данные по LHS 1140 b, астрономы пришли к выводу, что её атмосфера аналогична земной, то есть её главным компонентом является азот. Если это подтвердится, то учёные зафиксируют обнаружение первой планеты, атмосфера которой была образована после формирования самой планеты, пишет newkhakasiya.online.

Согласно расчётам, воды на этой планете может быть в пределах 10 — 20% от общей массы, и это очень много. Если сравнивать с Землёй, то у нас совокупная масса воды в океанах составляет не более 0,02% от общей, при этом океаны занимают 71% нашей планеты.

Учёные считают, что LHS 1140 b может полностью покрывать лёд. Однако, так как она повёрнута к своей звезде одной стороной, то на этой стороне лёд может быть растоплен. Не исключено, что покрывающий в этом месте планету океан может не замерзать. Более того, температура воды может быть комфортной для людей.

Примечательно, что часть учёных придерживается мнения, будто Земля раньше тоже была ледяной планетой.

Если удастся подтвердить наличие воды в жидком состоянии на LHS 1140 b, она может считаться планетой, на которой потенциально можно жить.

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