Астрономы заявили об открытии потенциально обитаемой ледяной планеты

Учёные считают, что LHS 1140 b может полностью покрывать лёд. Однако, так как она повёрнута к своей звезде одной стороной, то на этой стороне лёд может быть растоплен. Не исключено, что покрывающий в этом месте планету океан может не замерзать. Более того, температура воды может быть комфортной для людей.