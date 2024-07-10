ВТБ: «Мир без слёз» пришел в Таганрогский родильный дом

В настоящее время в Ростовской области работает 41 офис ВТБ. Скоро их количество возрастет до 46. Они обслуживают более полумиллиона клиентов и более 40 тысяч предприятий. Банк вносит существенный вклад в экономическое состояние населения и развитие региональных предприятий, а его благотворительные проекты действуют в 53 регионах страны. В Таганрог «Мир без слёз» пришел уже во второй раз, но впервые он оказался в родильном доме.