ВТБ: «Мир без слёз» пришел в Таганрогский родильный дом

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
На эти средства родильный дом приобрел новейшее оборудование, способное не только проводить безболезненные процедуры, но и спасать жизни маленьких пациентов.
Всего в родильный дом Таганрога будет поставлено 12 единиц специального оборудования. Как пояснил главный врач родильного дома города Таганрога Антон Опруженков, 10 из них уже введены в эксплуатацию.
— Категория наших пациентов сложная и тот уровень оборудования, который был приобретен по этой программе, действительно поможет поднять уровень здравоохранения в нашем городе и снизить как младенческую заболеваемость, так и смертность, — отметил главный врач родильного дома.
Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев уточнил, что за 21 год существования этой благотворительной программы, они посетили более 200 больниц по всей стране, а сумма поддержки за годы работы превысила 700 млн рублей.
— Особенностью программы является то, что банк не диктует лечебным учреждениям, какое именно оборудование нужно приобрести. Банк обозначает сумму, а медицинское учреждение самостоятельно решает, что нужно в первую очередь. Мы уже прошлись по родильному дому и увидели, что оборудование, которые было приобретено при поддержке нашего банка, уже эффективно функционирует. Это и есть главный элемент нашей поддержки, — пояснил Александр Ерофеев.
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев добавил, что многое состоит в мелочах. По его словам, есть такие малые дела, которые реально меняют жизнь людей в лучшую сторону, повышая уровень медицинской помощи.
— ВТБ дают право выбрать по программе то оборудование, которое необходимо в первую очередь. Здесь мы видим и аппараты УЗИ, и электрокардиографы и аппараты для физиотерапии и так далее. Это целый комплекс оборудования, который улучшит качество медпомощи. А если говорить о глобальном, то банк ВТБ уже не первый десяток лет занимается вопросами оснащения лечебных учреждений в нашей области, — сказал глава регионального Минздрава.
В этом году программе «Мир без слёз» исполняется 21 год. Все началось в 2003 году в столице, когда банк начал помогать московским больницам и клиникам, превращая вручение оборудования или благотворительных сертификатов на его приобретение, в настоящий праздник. В 2007 году программа вышла за пределы Москвы и распространилась на регионы, включая Ростовскую область.
Единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытия» в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев рассказал, что несмотря на основную профессиональную деятельность банка — нести банковские услуги населению и предприятиям — ВТБ, как социально ответственное учреждение, подходит с вниманием и к различным видам благотворительности. Это и спортивные мероприятия, и профессиональные движения, и конечно же, поддержка здравоохранения.
— Программа «Мир без слёз» уже в десятый раз проходит в Ростовской области. Мы рады, что город Таганрог был выбран во второй раз, в 2019 году поддержку получила детская городская больница, а теперь и родильный дом. Это символично, так как президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Мы счастливы, что то оборудование, которое было необходимо родильному дому уже поставлено и введено в эксплуатацию, а значит и счастливые дети, которые будут выписаны из отделения станут нам самой лучшей наградой, — поделился Юрий Авдеев.
В настоящее время в Ростовской области работает 41 офис ВТБ. Скоро их количество возрастет до 46. Они обслуживают более полумиллиона клиентов и более 40 тысяч предприятий. Банк вносит существенный вклад в экономическое состояние населения и развитие региональных предприятий, а его благотворительные проекты действуют в 53 регионах страны. В Таганрог «Мир без слёз» пришел уже во второй раз, но впервые он оказался в родильном доме.
Добавим, что неотъемлемой частью благотворительной программы часто становится детский праздник. Детям показывают спектакли и различные номера, которые позволяют создать благоприятную творческую атмосферу и снять психологическое напряжение. Но ввиду того, что основной массе пациентов родильного дома Таганрога не больше месяца, на этот раз, обошлось без театральных постановок.