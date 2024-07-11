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Published Вчера, 10:01

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Updated Сегодня, 08:20

Банк «Центр-инвест» представил на «Иннопроме-2024» план финансирования проектов ЕАЭС

Банк «Центр-инвест» представил на «Иннопроме-2024» план финансирования проектов ЕАЭС

11 июля 2024, 10:01
Фото: ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Международная промышленная выставка «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

Зампредседателя правления банка, кандидат экономических наук Александр Долганов выступил с докладом, в котором подробно рассказал о возможностях, которые открывает сотрудничество с государствами — членами ЕАЭС.

В рамках выставки представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Евразийского экономического союза приняли участие в совместной сессии «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Участники обсудили целесообразные доработки пилотного проекта промышленной кооперации и поставили перед собой цель интегрировать небольшие компании из России и других стран ЕАЭС.

Фото: ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

Александр Долганов акцентировал внимание на том, что продвижение услуг финансирования промышленных и индустриальных проектов стало возможным благодаря взаимодействию с дружественными государствами Евразийского союза. Участие в выставке «Иннопром-2024» стало ценной возможностью для расширения деловых связей и обсуждения актуальных вопросов.

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