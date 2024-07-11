Банк «Центр-инвест» представил на «Иннопроме-2024» план финансирования проектов ЕАЭС

Posted Вчера, 10:01
Published Вчера, 10:01
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Зампредседателя правления банка, кандидат экономических наук Александр Долганов выступил с докладом, в котором подробно рассказал о возможностях, которые открывает сотрудничество с государствами — членами ЕАЭС.
В рамках выставки представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Евразийского экономического союза приняли участие в совместной сессии «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Участники обсудили целесообразные доработки пилотного проекта промышленной кооперации и поставили перед собой цель интегрировать небольшие компании из России и других стран ЕАЭС.
Александр Долганов акцентировал внимание на том, что продвижение услуг финансирования промышленных и индустриальных проектов стало возможным благодаря взаимодействию с дружественными государствами Евразийского союза. Участие в выставке «Иннопром-2024» стало ценной возможностью для расширения деловых связей и обсуждения актуальных вопросов.