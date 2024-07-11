Банк «Центр-инвест» представил на «Иннопроме-2024» план финансирования проектов ЕАЭС

В рамках выставки представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Евразийского экономического союза приняли участие в совместной сессии «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Участники обсудили целесообразные доработки пилотного проекта промышленной кооперации и поставили перед собой цель интегрировать небольшие компании из России и других стран ЕАЭС.