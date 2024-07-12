Где найти пункты приема второсырья в Ростове

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В современном мире почти любой предмет можно переработать и использовать повторно. В России есть специальные пункты, которые занимаются приемом второсырья. Найти их можно на экокарте портала «Авито Польза».
Недавно компания заключила соглашение об информационном взаимодействии с мобильным приложением «УБЕРУ». С их помощью на карту смогли добавить почти 30 тыс. точек приема. Всего на экокарте насчитывается более 76 тыс. пунктов.
Теперь жители разных регионов России могут найти в своем городе пункт приема и передать на благотворительность вещи, которыми не пользуются — от вещей и книг до мебели и техники.
Например, в Ростове есть пункты, куда можно сдать пластиковые бутылки, крышечки, бумагу, технику и батарейки, лампочки, металл и прочее.
Еще стоит отметить, что в приложении «УБЕРУ» представлена крупнейшая карта пунктов приема второсырья, а также справочник с кодами переработки — это позволит более подробно разобраться с маркировкой товаров.