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Где найти пункты приема второсырья в Ростове

Где найти пункты приема второсырья в Ростове

12 июля 2024, 12:36
Фото: 1MI
Пункты приема второсырья можно найти на экокарте портала «Авито Польза».

В современном мире почти любой предмет можно переработать и использовать повторно. В России есть специальные пункты, которые занимаются приемом второсырья. Найти их можно на экокарте портала «Авито Польза».

Недавно компания заключила соглашение об информационном взаимодействии с мобильным приложением «УБЕРУ». С их помощью на карту смогли добавить почти 30 тыс. точек приема. Всего на экокарте насчитывается более 76 тыс. пунктов.

Теперь жители разных регионов России могут найти в своем городе пункт приема и передать на благотворительность вещи, которыми не пользуются — от вещей и книг до мебели и техники.

Например, в Ростове есть пункты, куда можно сдать пластиковые бутылки, крышечки, бумагу, технику и батарейки, лампочки, металл и прочее.

Еще стоит отметить, что в приложении «УБЕРУ» представлена крупнейшая карта пунктов приема второсырья, а также справочник с кодами переработки — это позволит более подробно разобраться с маркировкой товаров.

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