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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Лауреаты областного фестиваля «Созвездия» отправятся в Москву

Лауреаты областного фестиваля «Созвездия» отправятся в Москву

12 июля 2024, 11:43
Фото: Ай М
Государственный Кремлёвский дворец посетят победители ежегодного областного фестиваля детского художественного творчества среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие» — танцевальный коллектив «Камелия».

Ребята отправятся в Москву на гала-концерт конкурса «Имена России». 10 путевок на гала-концерт «Имена России», который пройдет на главной государственной сцене страны — в Кремлёвском дворце, получили в конце июня воспитанники Елкинского центра помощи детям, которые представляют танцевальный коллектив «Камелия».

Ребята выиграли гран-при областного фестиваля «Созвездия» и теперь в рамках финала конкурса «Имена России» отправятся в столицу.

Сертификат номиналом в 300 тыс. рублей вручил директор международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин. Он позволит ребятам 4 дня пробыть в Москве и стать зрителями шоу.

Фото: Ай М

— Невероятно трогательный танец «Журавли», который исполнили юные танцоры коллектива «Камелия» на «Созвездии», был посвящен двум выпускникам Елкинского центра помощи детям, погибшим в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО — Михаилу Сизову и Эдуарду Деменцову. Это было красноязычное высказывание без единого слова, которое тронуло сердца каждого смотрящего, — отметил руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин.

Он также добавил, что именно такие чуткие, неравнодушные и талантливые ребята создают нетленное искусство.

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