Лауреаты областного фестиваля «Созвездия» отправятся в Москву

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ребята отправятся в Москву на гала-концерт конкурса «Имена России». 10 путевок на гала-концерт «Имена России», который пройдет на главной государственной сцене страны — в Кремлёвском дворце, получили в конце июня воспитанники Елкинского центра помощи детям, которые представляют танцевальный коллектив «Камелия».
Ребята выиграли гран-при областного фестиваля «Созвездия» и теперь в рамках финала конкурса «Имена России» отправятся в столицу.
Сертификат номиналом в 300 тыс. рублей вручил директор международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин. Он позволит ребятам 4 дня пробыть в Москве и стать зрителями шоу.
— Невероятно трогательный танец «Журавли», который исполнили юные танцоры коллектива «Камелия» на «Созвездии», был посвящен двум выпускникам Елкинского центра помощи детям, погибшим в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО — Михаилу Сизову и Эдуарду Деменцову. Это было красноязычное высказывание без единого слова, которое тронуло сердца каждого смотрящего, — отметил руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин.
Он также добавил, что именно такие чуткие, неравнодушные и талантливые ребята создают нетленное искусство.