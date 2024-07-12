Лауреаты областного фестиваля «Созвездия» отправятся в Москву

— Невероятно трогательный танец «Журавли», который исполнили юные танцоры коллектива «Камелия» на «Созвездии», был посвящен двум выпускникам Елкинского центра помощи детям, погибшим в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО — Михаилу Сизову и Эдуарду Деменцову. Это было красноязычное высказывание без единого слова, которое тронуло сердца каждого смотрящего, — отметил руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Юрий Соломатин.