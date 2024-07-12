В этом году госкомпании закупили у предприятий МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

В I полугодии были получены результаты, свидетельствующие о кратном увеличении объемов договоров на закупку отдельных видов товаров, работ и услуг — в частности, увеличились их объемы в области вспомогательных услуг. В секторе посреднических услуг в сфере финансов и страхования был отмечен рост более чем в 33 раза. На второй позиции — частные домашние хозяйства, где в сравнении с аналогичным периодом 2023 года было закуплено более чем в 21 раз больше продукции и услуг. В неполных 16 раз выросли объемы услуг по уходу с обеспечением проживания. Также в первой десятке оказались сфера трудоустройства и подбора кадров, строительные работы, финансовые услуги и услуги в сфере культуры.