В этом году госкомпании закупили у предприятий МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, за первые шесть месяцев 2024 года компании с госучастием совершили закупки у МСП на неполных 1,6 трлн (+62%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В общей сложности они закупили у малых и средних компаний товаров и услуг на сумму, превышающую 4,14 трлн рублей. Также на 21% выросло число поставщиков из сектора МСП. За первые шесть месяцев текущего года их количество стало более чем на 25 тысяч больше и превысило 143 тысячи, пишет INTERFAX.RU.
Среди лидирующих по объему закупок у МСП субъектов Федерации лучшие показатели были зафиксированы в Москве, где сумма закупок составила более 1670 млрд рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, закупивший у малых и средних предприятий товаров и услуг почти на 387 млрд. В Татарстане, который оказался на третьей позиции, на закупки у компаний малого и среднего бизнеса было потрачено примерно 225 млрд. Далее по убывающей идут Московская и Свердловская области с закупками у МСП на 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно.
Перечисленные регионы стали первыми и по приросту объемов заключенных договоров закупок у малых и средних компаний. В столичном регионе этот показатель превысил 1116 млрд рублей, в Татарстане — составил более 175 млрд, а в Санкт-Петербурге — достиг более 163 млрд. В Московской и Свердловской областях прирост объемов заключенных договоров закупок у МСП оказался на уровне примерно 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Помимо этих регионов, топ-10 по приросту составили Краснодарский край с показателем более 49 млрд рублей, Башкирия (более 38 млрд рублей), а также Новосибирская и Воронежская области с 34 млрд и почти 28 млрд соответственно и Пермский край (более 27 млрд рублей).
В I полугодии были получены результаты, свидетельствующие о кратном увеличении объемов договоров на закупку отдельных видов товаров, работ и услуг — в частности, увеличились их объемы в области вспомогательных услуг. В секторе посреднических услуг в сфере финансов и страхования был отмечен рост более чем в 33 раза. На второй позиции — частные домашние хозяйства, где в сравнении с аналогичным периодом 2023 года было закуплено более чем в 21 раз больше продукции и услуг. В неполных 16 раз выросли объемы услуг по уходу с обеспечением проживания. Также в первой десятке оказались сфера трудоустройства и подбора кадров, строительные работы, финансовые услуги и услуги в сфере культуры.
Первыми по объему закупок у предприятий малого и среднего бизнеса среди крупнейших заказчиков за первые шесть месяцев текущего года стали такие компании, как РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбер и «Россети Московский регион».
Напомним, что в рамках федерального закона № 223-ФЗ госкомпании обязуются совершать от 25% закупок у компаний сектора МСП в течение года. Контроль за исполнением данной квоты обеспечивается Корпорацией МСП и органами власти в регионах. Объем закупок включен в показатели инициированного президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».