В РЭО предупредили о вреде акций с запуском шаров в небо для окружающей среды

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Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО», обращается к АКАР, добиваясь содействия в ограничении таких маркетинговых мероприятий, как запуск воздушных шаров. Как сообщает newsnn.ru, подобные акции вредят экологии, так как шары практически не поддаются утилизации. Воздушные шары, в зависимости от материала, разлагаются от четырех до 200 лет, попадая в почву и водоемы, отрицательно влияя на популяции живых организмов. РЭО возлагает большую надежду на коммуникационные агентства, которые, во-первых, способны отказаться от продвижения такого вида рекламной активности, во-вторых, могут призывать заказчиков не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Глава РЭО напоминает, что сегодня существует тренд на экологичность.
В РФ каждый год образуются тонны отходов после запуска воздушных шаров. Например, обычай отпускать шары в небо на выпускных приводит к образованию более 2000 кг отходов. Помимо этого, многие компании празднуют важные события, организуя запуск шаров.
Так, 14 февраля 2024 года в столичном торговом центре «Ривьера» в честь Дня святого Валентина запустили 55 тысяч шаров, что в итоге привело к образованию от 100 до 250 кг отходов, которые нельзя направить на переработку. Праздник более скромного масштаба на День всех влюбленных устроил и новосибирский ТЦ. 10 тысяч шаров выпустил пермский торговый центр «Эспланада», празднуя свой день рождения. В июле текущего года «Сбермаркет» («Купер») организовал в честь своего ребрендинга масштабную раздачу фольгированных шаров одновременно в трех российских городах.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что компания намеревается оповестить все бизнес-сообщество о такой проблеме, так как рекламные акции наносят экологии большой ущерб из-за повсеместного загрязнения атмосферы шарами.
АКАР имеет возможность воздействовать на представителей отрасли, оповещая их о негативном воздействии данного вида рекламных акций на экологию, а также рекомендуя вводить запреты на запуск шаров. Ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет заметным вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее, говорится в письме РЭО.