В РЭО предупредили о вреде акций с запуском шаров в небо для окружающей среды

Так, 14 февраля 2024 года в столичном торговом центре «Ривьера» в честь Дня святого Валентина запустили 55 тысяч шаров, что в итоге привело к образованию от 100 до 250 кг отходов, которые нельзя направить на переработку. Праздник более скромного масштаба на День всех влюбленных устроил и новосибирский ТЦ. 10 тысяч шаров выпустил пермский торговый центр «Эспланада», празднуя свой день рождения. В июле текущего года «Сбермаркет» («Купер») организовал в честь своего ребрендинга масштабную раздачу фольгированных шаров одновременно в трех российских городах.