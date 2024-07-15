Буцаев: В программу вузов включат изучение вопросов циклической экономики

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность подготовки профессионалов в сфере ЭЗЦ для России. Он отметил, что отечественные вузы активно внедряют программу, разработанную РЭО совместно с консорциумом по научно-методологическому обеспечению перехода к циклической экономике. В частности, ВГТУ интегрировал четыре модуля РЭО в свою магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», передает bel.ru.
В университете реализуется направление «Техносферная безопасность», в рамках которого готовят экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов, востребованных в условиях перехода к ЭЗЦ. Программа ВГТУ включает модули, посвященные цифровой трансформации отрасли и экологическому мониторингу.
Руководитель образовательной программы РЭО в ВГТУ, кандидат географических наук, доцент Татьяна Ашихмина отметила, что удалось создать интегральный образовательный продукт, отвечающий современным требованиям отрасли.