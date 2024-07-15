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Буцаев: В программу вузов включат изучение вопросов циклической экономики

Буцаев: В программу вузов включат изучение вопросов циклической экономики

15 июля 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
В Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) начала действовать образовательная программа Российского экологического оператора (РЭО), направленная на подготовку специалистов для экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность подготовки профессионалов в сфере ЭЗЦ для России. Он отметил, что отечественные вузы активно внедряют программу, разработанную РЭО совместно с консорциумом по научно-методологическому обеспечению перехода к циклической экономике. В частности, ВГТУ интегрировал четыре модуля РЭО в свою магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», передает bel.ru.

В университете реализуется направление «Техносферная безопасность», в рамках которого готовят экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов, востребованных в условиях перехода к ЭЗЦ. Программа ВГТУ включает модули, посвященные цифровой трансформации отрасли и экологическому мониторингу.

Руководитель образовательной программы РЭО в ВГТУ, кандидат географических наук, доцент Татьяна Ашихмина отметила, что удалось создать интегральный образовательный продукт, отвечающий современным требованиям отрасли.

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