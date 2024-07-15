Команды из России продолжают участие в Dota 2

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как пишет newkhakasiya.online, по результатам группового раунда четыре команды покинули соревнование: Heroic, Blacklist International, Beastcoast и MOUZ. Лидерами своих групп стали Team Falcons и Tundra Esports. Российские команды Team Spirit и BetBoom Team заняли, соответственно, 2-ю и 6-ю позиции.
Турнир был насыщен интересными событиями. Например, Gaimin Gladiators отомстили Team Falcons за предыдущие неудачи, и реакция Quinn была мгновенной. BetBoom Team снова проиграли на «терзателе».
Команды, занявшие с 1-го по 4-е места в своих группах, переходят в верхнюю сетку, а команды, занявшие 5-е и 6-е места, — в нижнюю. Team Spirit столкнется с Team Liquid, а BetBoom Team будут ждать своего соперника из верхней сетки. Начало следующего дня откроет матч между Team Falcons и Xtreme Gaming.
Плей-офф состоится с 16 по 21 июля. Победитель получит солидный приз в размере 1,5 миллиона долларов.