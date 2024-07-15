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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Команды из России продолжают участие в Dota 2

Команды из России продолжают участие в Dota 2

15 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Групповой этап чемпионата по Dota 2 Riyadh Masters 2024 завершился в Саудовской Аравии. Команды из Российской Федерации по итогам этого турнира продолжают свое участие в соревнованиях.

Как пишет newkhakasiya.online, по результатам группового раунда четыре команды покинули соревнование: Heroic, Blacklist International, Beastcoast и MOUZ. Лидерами своих групп стали Team Falcons и Tundra Esports. Российские команды Team Spirit и BetBoom Team заняли, соответственно, 2-ю и 6-ю позиции.

Турнир был насыщен интересными событиями. Например, Gaimin Gladiators отомстили Team Falcons за предыдущие неудачи, и реакция Quinn была мгновенной. BetBoom Team снова проиграли на «терзателе».

Команды, занявшие с 1-го по 4-е места в своих группах, переходят в верхнюю сетку, а команды, занявшие 5-е и 6-е места, — в нижнюю. Team Spirit столкнется с Team Liquid, а BetBoom Team будут ждать своего соперника из верхней сетки. Начало следующего дня откроет матч между Team Falcons и Xtreme Gaming.

Плей-офф состоится с 16 по 21 июля. Победитель получит солидный приз в размере 1,5 миллиона долларов.

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