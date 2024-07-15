Команды из России продолжают участие в Dota 2

Команды, занявшие с 1-го по 4-е места в своих группах, переходят в верхнюю сетку, а команды, занявшие 5-е и 6-е места, — в нижнюю. Team Spirit столкнется с Team Liquid, а BetBoom Team будут ждать своего соперника из верхней сетки. Начало следующего дня откроет матч между Team Falcons и Xtreme Gaming.