Раскрыта наиболее щадящая позвоночник поза для работы на даче

Сидеть тоже не безвредно, предупредил доктор. «Если есть проблемы с суставами, то сидя будет повышенная нагрузка на коленные и тазобедренные. К примеру, те же полевые работы на огороде — там же всё равно приходится низко садиться на корточки, — пояснил он. — Поэтому лучше на какой-то стульчик. Сейчас тем более в продаже есть куча специальных стульчиков для этого».