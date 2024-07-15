Раскрыта наиболее щадящая позвоночник поза для работы на даче

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
«Надо садиться на низкий стульчик и заниматься прополкой, допустим, или рыхлением, если есть проблемы с позвоночником и суставами», — посоветовал он читателям Pravda.Ru.
Сидеть тоже не безвредно, предупредил доктор. «Если есть проблемы с суставами, то сидя будет повышенная нагрузка на коленные и тазобедренные. К примеру, те же полевые работы на огороде — там же всё равно приходится низко садиться на корточки, — пояснил он. — Поэтому лучше на какой-то стульчик. Сейчас тем более в продаже есть куча специальных стульчиков для этого».
Обязательно следует периодически прерываться на разминку и отдых — хотя бы немного пройтись.
«Эволюционно человек должен или бежать, или лежать, ходить или лежать. Но лежать не всегда и ограниченное время. А так вообще ходьба — самый физиологический акт для опорно-двигательного аппарата», — заключил специалист.