«Центр-инвест» представил бизнес-модель ESG-банкинга

За 2022 и 2023 годы прибыль компании увеличилась вдвое. «Центр-инвест» находится на пятом месте в России по объему кредитования, предоставляемого МСП, и на 11-м месте по общей сумме выданных ипотечных займов. Кроме этого, компания принимает участие в проектах государственной поддержки и расширяет базу ESG-рейтингов для представителей малого бизнеса. Банк занимается ведением учета снижения эконагрузки, а также эффективно реализует корпоративную культуру и социальную политику.