«Центр-инвест» представил бизнес-модель ESG-банкинга

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
«Центр-инвест» — первый банк в стране, который внедрил ESG-принципы в кредитование, фондирование, технологические процессы и другие направления деятельности. На сегодняшний день банк удерживает лидирующие позиции в продвижении этих принципов.
В отчете за 2023 год представлены методы внедрения лучших ESG-практик, которые были апробированы и доказали свою эффективность даже в условиях кризиса. Об этом рассказал председатель совета директоров банка, экономист Василий Высоков. Он назвал документ энциклопедией методов ESG-банкинга.
За 2022 и 2023 годы прибыль компании увеличилась вдвое. «Центр-инвест» находится на пятом месте в России по объему кредитования, предоставляемого МСП, и на 11-м месте по общей сумме выданных ипотечных займов. Кроме этого, компания принимает участие в проектах государственной поддержки и расширяет базу ESG-рейтингов для представителей малого бизнеса. Банк занимается ведением учета снижения эконагрузки, а также эффективно реализует корпоративную культуру и социальную политику.
В I квартале текущего года банку был присвоен рейтинг АКРА ESG-АА, уровень ESG-2, то есть самый высокий рейтинг АКРА среди всех участвующих в рейтинговании банков. Это подтверждает, что компания успешно реализует стратегию устойчивого развития.
В целях обеспечения суверенитета России «Центр-инвест» решает глобальные задачи, связанные с конкурентоспособностью клиентов и региона. Для этого банк использует такие инструменты, как доступное кредитование, клиентоориентированный подход, честные условия по вкладам. Также банк занимается реализацией соцпроектов. По состоянию на 1 июля 2024 года объем инвестиций компании в решение ЦУР достиг более 566 миллиардов рублей. Инвестиции в нацпроекты составили более 503 миллиардов рублей.