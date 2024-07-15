ВТБ отказался от американской системы виртуализации в пользу российских разработок

«Система виртуализации — необходимый элемент для организации работы сотрудников в корпорациях с обширной ИТ-инфраструктурой и разветвленной розничной сетью. Одной из таких корпораций, без сомнения, является ВТБ. Подобные системы позволяют наладить доступ к серверным мощностям для большого числа сотрудников — в том числе тех, кто работает удаленно, или же использует портативные устройства для работы с клиентами. Например, сотрудники в отделениях банка, которые обслуживают клиентов, используя рабочий ноутбук. Без установленного на нем решения по виртуализации этот ноутбук не сможет подключиться к внутренним сервисам банка. Мы начали тестировать решение партнера еще в 2023 г., для нас было крайне важно убедиться в его надежности и бесперебойности работы. Рассчитываем завершить основные этапы миграции сотрудников на него до конца 2024 г.», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.