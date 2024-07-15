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ВТБ отказался от американской системы виртуализации в пользу российских разработок

ВТБ отказался от американской системы виртуализации в пользу российских разработок

15 июля 2024, 13:52
Фото: freepik
Банк ВТБ принял решение отказаться от использования американской разработки Citrix в пользу собственной платформы виртуализации и системы создания и управления виртуальными рабочими столами от российского разработчика.

Перевод большинства сотрудников банка на отечественные разработки должен завершиться до конца 2024 г.

ВТБ приобрел пакет лицензий у российского разработчика для большинства сотрудников банка. В рамках заключенного контракта ИТ-специалисты будут осуществлять поддержку решения до конца 2025 года.

«Система виртуализации — необходимый элемент для организации работы сотрудников в корпорациях с обширной ИТ-инфраструктурой и разветвленной розничной сетью. Одной из таких корпораций, без сомнения, является ВТБ. Подобные системы позволяют наладить доступ к серверным мощностям для большого числа сотрудников — в том числе тех, кто работает удаленно, или же использует портативные устройства для работы с клиентами. Например, сотрудники в отделениях банка, которые обслуживают клиентов, используя рабочий ноутбук. Без установленного на нем решения по виртуализации этот ноутбук не сможет подключиться к внутренним сервисам банка. Мы начали тестировать решение партнера еще в 2023 г., для нас было крайне важно убедиться в его надежности и бесперебойности работы. Рассчитываем завершить основные этапы миграции сотрудников на него до конца 2024 г.», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Проект по импортозамещению системы виртуальных рабочих мест является логическим продолжением проекта по объединению нескольких систем виртуальных рабочих мест (ВРМ), доставшихся банку в ВТБ после первых объединений с другими банками. После успешного перевода всех пользователей на единую систему ВРМ команда ВТБ получила огромный опыт, что сильно помогает в текущем проекте. Одной из важных особенностей данного проекта является то, что нам удалось запустить решение партнера на отечественной платформе. Для нашей платформы у нас разработана специальная программно-аппаратная конфигурация, которая легко масштабируется и обладает всеми преимуществами облачного решения. Это позволило решению партнера органично вписаться в имеющиеся инфраструктуру и процессы банка ВТБ», — сообщил Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры — вице-президент ВТБ.

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