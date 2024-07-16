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Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил по господдержке каждый пятый рубль

Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил по господдержке каждый пятый рубль

16 июля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Каждый пятый рубль, выделяемый на реализацию инициатив малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа, получен благодаря мерам господдержки, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей.

Именно господдержка стимулировала развитие МСП во многих сферах, но лидером по росту стал гостиничный бизнес, пишет regnum.ru.

За последние три года число малых и средних предприятий в этой сфере увеличилось в два раза, отметил в ходе Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Согласно его заявлению, именно господдержка зачастую становится основным драйвером развития субъектов МСП. Исаевич, в частности, отметил, что благодаря господдержке работающие в сфере гостиничного бизнеса предприниматели в 2023 году смогли получить вдвое больше кредитов — около 1,5 млрд рублей. При этом объем инвестиционных кредитов в господдержке достиг почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержан Корпорацией МСП.

Александр Исаевич отметил и то, что сегодня Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по проникновению господдержки. По его данным, в настоящее время на нее приходится около 18% всего объема кредитования. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 16%.

Глава Корпорации МСП подчеркнул, что в 2023 году благодаря мерам господдержки число малых и средних предпринимателей в СКФО выросло до 231 тыс. Он добавил, что данный показатель на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% выше показателя 2020 года.

«Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — сказал он.

Также Александр Исаевич напомнил, что поддержка МСП Северного Кавказа является приоритетным направлением деятельности корпорации.

Поддержка МСП осуществляется государством в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который ранее инициировал глава государства Владимир Путин.

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