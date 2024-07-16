Лидером скоростного мобильного интернета на Дону снова стал МегаФон

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
К такому выводу пришли эксперты международной компании Ookla®, проводившие независимое исследование.
Скорость мобильного интернета замеряли у абонентов всех операторов при помощи приложения Speedtest®. Всего произвели 12,75 млн замеров по всей стране с 1,38 млн различных устройств.
Исследование показало, что медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит/с. А значит восьмой год подряд за МегаФоном сохраняется лидерство по скорости мобильного интернета.
Например, в Ростове-на-Дону медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила 35,04 Мбит/с, в Таганроге — 40,94 Мбит/с, Шахтах — 38,30 Мбит/с, Волгодонске — 37,63 Мбит/с, Новочеркасске — 43,73 Мбит/с, Батайске — 40,86 Мбит/с. В регионе этот показатель равен 28,23 Мбит/с, что демонстрирует самые высокие результаты среди всех операторов, определенные на основе 253 тысяч тестов абонентов.
В компании уверены, что удерживать лидирующие позиции по скорости мобильного интернета им удается благодаря непрерывному развитию сети. В Ростовской области только с начала года инженеры оператора модернизировали более 500 объектов связи, расположенных в 12 городах и 29 районах донского края.
Помимо улучшений на действующих объектах, были введены в эксплуатацию и базовые станции около жилых комплексов донской столицы. Появились новые объекты связи и в популярных местах отдыха Таганрога и Новочеркасска, а также спальных районах Шахт, Волгодонска и Красного Сулина. Улучшения затронули и небольшие поселения области, среди которых хутора Отрадовка, Островский, Гаевка, село Гусарева Балка, поселки Черевково и Стычновский.
Для оценки покрытия мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон также продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.
По словам технического директора МегаФона Алексея Титова, для того, чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, компании необходимо уделять особое внимание техническому развитию.
— Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки, — отмечает технический директор компании.