«Рашн гёрлз» снова зажигают — премьера музыкального тизера сериала «Комбинация»

«Ты окунаешься в жизнь своего персонажа, которую предстоит показать зрителю, и там все по-настоящему, все достоверно. Складывалось ощущение, как будто мы с девочками сами во всем этом жили. Я много общалась с Таней, она очень помогала, рассказывала о своей жизни, в целом об ощущениях того времени. Сначала мне казалось, что эта героиня — полная моя противоположность, а потом я поняла, что все-таки у меня в душе тоже есть что-то такое же озорное, пацанское и простое».