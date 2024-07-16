Выделено 5,2 млрд на развитие туристической инфраструктуры Домбая

На заемные средства компания планирует построить новую канатную дорогу, две гостиницы и точки общественного питания. Поселок-курорт Домбай — одно из старейших и популярных мест отдыха на Северном Кавказе. Ежегодно поток туристов здесь увеличивается на 10-15%. В прошлом году, по данным Минтуризма Карачаево-Черкесской Республики, Домбай посетили почти 1 млн человек. Загруженность объектов туристической инфраструктуры в пиковый сезон сверхвысокая. Поэтому дополнительные линии канатной дороги, гостиницы, кафе и парковки сделают отдых на курорте более комфортным.



«Для Северного Кавказа индустрия гостеприимства остается одной из якорных отраслей экономики. Морские, горные и бальнеологические курорты привлекают сюда гостей круглый год. А значит инвестиции в туристическую инфраструктуру региона всегда актуальны», — прокомментировал Руслан Еременко, член правления ВТБ.



В рамках проекта к концу следующего года в Домбае появится дополнительная канатная дорога с кабинами на восемь человек. Она свяжет строящуюся парковую зону курорта с поселком. В зоне горнолыжных трасс построят точку общественного питания «Станция 2500» — число обозначает высоту объекта над уровнем моря.



«Многие туристические объекты в Домбае уже требуют обновления. Канатные дороги в высокий сезон сильно загружены, гостиницы не всегда отвечают современным требованиям комфорта. Мы же планируем возвести два отеля категории не менее четырех звезд, таких на курорте сейчас просто нет. А новая линия канатки поможет разгрузить существующие, поскольку она сможет перевозить в 10 раз больше туристов, чем все работающие сегодня на курорте канатные дороги», — рассказал Абдурап Алибеков, генеральный директор ООО «Канатные дороги Домбая».



Благодаря реализации проекта в Карачаево-Черкесии появятся более 450 дополнительных рабочих мест. Объем налоговых отчислений за ближайшие 12 лет составит 12 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд — в казну республики, еще 500 млн рублей — в муниципальный бюджет.