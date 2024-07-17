Для бизнеса появился онлайн-сервис для запроса коммерческих предложений

Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито, отметил, что процесс поиска заслуживающего доверия поставщика является сложным и долгим, так как требует тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Кроме того, необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия занимает много времени. Поэтому и требовался сервис, который поможет решить все эти нюансы.