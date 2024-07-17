Для бизнеса появился онлайн-сервис для запроса коммерческих предложений

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Смысл заключается в том, что участники смогут сравнить товары и цены. Сам сервис должен изменить представление о процессе закупок и избавить компании от долгого поиска оптимальных условий на рынке.
Пользователи могут быстро создать запрос на коммерческое предложение и получить ответы от поставщиков в формате удобной таблицы, без необходимости собирать предложения вручную.
Покупателю необходимо заполнить короткую форму, указав характеристики требуемого товара и срок сбора заявок. После этого система подберет подходящие предложения от поставщиков и представит всю информацию в единой таблице.
Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито, отметил, что процесс поиска заслуживающего доверия поставщика является сложным и долгим, так как требует тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Кроме того, необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия занимает много времени. Поэтому и требовался сервис, который поможет решить все эти нюансы.
Запрос появляется среди поставщиков с высокой репутацией. На начальном этапе сервис будет доступен бесплатно для всех пользователей.
Поставщики оборудования получат постоянный поток заявок, привлекут дополнительные заказы и новых покупателей, таких как владельцы бизнеса, закупщики и оптовики. Чтобы получать запросы, продавцу необходимо пройти верификацию по ИНН, иметь высокий рейтинг и надежную репутацию (зеленую или желтую).
Сейчас сервис доступен в категории «Оборудование для бизнеса», в скором времени опция появится у покупателей данной категории в мобильном приложении Авито. В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.