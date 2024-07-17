ЕР рассказала о ходе реализации президентской программы капремонта школ и детсадов

Ростовская область входит в число лидеров по активности реализации программы капремонта школ. Так, на завершающем этапе капитального ремонта находятся гимназия № 7 в Батайске и школа № 5 в Зверево, в настоящее время выполняется благоустройство территории. Проводится капитальный ремонт в Сальске в школе № 7 — самой большой в районе, почти на тысячу мест. Серьёзного обновления учебного заведения не было почти 50 лет. Завершить работы планируют до 30 июня 2026 года. На время капремонта дети будут переведены в другие учебные заведения. Идет капремонт и в школе № 5 Азова.