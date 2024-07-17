ЕР рассказала о ходе реализации президентской программы капремонта школ и детсадов

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Программа воплощается ЕР и Министерством просвещения по поручению главы государства Владимира Путина.
Как сообщает mkset.ru, заседание проходило под руководством временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимира Якушева и главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Владимир Якушев отчитался, что к настоящему моменту уже возведены 1236 новых школ и 1680 дошкольных учреждений. В 2024 году должны ввести в эксплуатацию 364 новые школы на 300 тысяч мест. В рамках действия программы уже отремонтировано 4122 школы. За счет средств федеральной казны в 2024 году предусмотрен ремонт 1057 школ, из которых 534 школы должны будут полностью отремонтированы в следующем году. Якушев также проинформировал, что продуктивная работа идет в рамках программы и в новых регионах.
Он выразил обеспокоенности в связи с тем, что по 25 школам контракты еще не удалось заключить, а долги по капремонту присутствуют у четырех регионов: четырех школ в Курганской области, по одной — в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкесии. Риски по строительству новых школ зафиксированы в 56 российских регионах. Якушев обратился к главам субъектов РФ и координаторам партпроекта «Новая школа» — важно решить данный вопрос к началу учебного года.
Все объекты капремонта школ контролируются депутатами от «Единой России» всех уровней и сенаторами, которые лично отвечают за качество и своевременность выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что данная система контроля признана достаточно действенной и теперь ее начнут применять для реализации новых нацпроектов.
«У нас в высокой степени готовности нацпроекты „Молодежь и дети“ и „Семья“. Опыт и реализацию [программы капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений] в таком темпе предлагаю продолжить», — предложил глава ведомства.
В министерстве уже ведется отбор заявок на предстоящий этап капитального ремонта школ, детских садов и колледжей — с учетом итогов президентской программы. Регионы с незавершенными объектами ждут штрафные санкции.
На федеральном штабе также было объявлено о начале традиционной акции «Собери ребенка в школу». Партия ежегодно помогает детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В 2023 году оказать поддержку удалось 220 тысячам детей, из которых примерно 60 тысяч — из Донбасса и Новороссии.
Как пишет сайт партии ER.RU, в текущем году акцент будет сделан на семьях в новых регионах и семьях участников спецоперации. Пункты сбора школьных рюкзаков заработают на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.
Ростовская область входит в число лидеров по активности реализации программы капремонта школ. Так, на завершающем этапе капитального ремонта находятся гимназия № 7 в Батайске и школа № 5 в Зверево, в настоящее время выполняется благоустройство территории. Проводится капитальный ремонт в Сальске в школе № 7 — самой большой в районе, почти на тысячу мест. Серьёзного обновления учебного заведения не было почти 50 лет. Завершить работы планируют до 30 июня 2026 года. На время капремонта дети будут переведены в другие учебные заведения. Идет капремонт и в школе № 5 Азова.
Кроме того, до конца 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию трёх школ на 3280 мест: в Азове (на 600 мест и на 1340 мест) и Батайске (на 1340 мест).
Как отметила региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» в Ростовской области, депутат Госдумы Лариса Тутова, в этой работе появилось еще одно направление — благоустройство школьных дворов, которое вошло в программу капремонта и дополнило народную программу партии.
«Создание благоприятной атмосферы для учеников — чрезвычайно благородная задача, а еще это уникальная возможность для эффективной воспитательной работы: введенное в школах трудовое воспитание реализуется лучше всего в таких проектных работах. Проект „Школьный дворик“ в Ростовской области вот уже третий год направлен на взаимодействие обучающихся, педагогов и экспертов по реализации идей благоустройства территорий образовательных учреждений. Все это позволяет обучающимся ощутить свою значимость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное», — подчеркнула Лариса Тутова.