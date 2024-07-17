Глава ТПП РФ: Три четверти предприятий малого и среднего бизнеса в РФ — семейные

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:21
Перед самым началом мероприятия прошла торжественная церемония открытия фотовыставки под названием «Семейные бизнес-династии регионов России».
В мероприятии приняли участие представители государственных органов и семейных предприятий. Вместе они обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Среди них были вопросы, касающиеся наследственных дел, промышленной ипотеки и процедуры получения кредитов. Одной из ключевых задач для поддержки компаний является разработка и принятие законодательства о семейном предпринимательстве.
Модерацией дискуссии выступила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. По её мнению, семейные компании представляют собой одну из наиболее стабильных моделей ведения коммерческой деятельности.
Президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул, что в текущем году требуется принять несколько решений, направленных на поддержку семейного бизнеса. В частности, он выделил необходимость законодательного обеспечения для семейного бизнеса, включая взаимодействие с финансовыми учреждениями, получение кредитов и промышленную ипотеку.
«Нужно, чтобы была возможность на основании этого закона осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он работает уже в 9 регионах. Необходимо, чтобы был такой закон на федеральном уровне — чтобы он давал дополнительные возможности», — отметил глава ТПП РФ.
Также подчеркивается, что при поддержке Торгово-промышленной палаты России сегодня в стране проводятся различные мероприятия по развитию семейного предпринимательства: форумы, советы и семинары. По разным оценкам, примерно 65% россиян готовы вести семейный бизнес.