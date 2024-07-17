Глава ТПП РФ: Три четверти предприятий малого и среднего бизнеса в РФ — семейные

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и семейных предприятий. Вместе они обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Среди них были вопросы, касающиеся наследственных дел, промышленной ипотеки и процедуры получения кредитов. Одной из ключевых задач для поддержки компаний является разработка и принятие законодательства о семейном предпринимательстве.