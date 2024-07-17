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Updated Сегодня, 11:52

Развитие экопарка в квартале «Левобережье» обсудили в администрации города

Развитие экопарка в квартале «Левобережье» обсудили в администрации города

17 июля 2024, 11:41
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Накануне на совещании, которое провел глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обсудили планы по дальнейшему развитию экопарка в квартале «Левобережье».

В обсуждении вопроса также приняли участие представители инвесторов, застройщиков и профессионального архитектурного сообщества нашего города.

В настоящее время на объекте, который расположится восточнее стадиона «Ростов Арена», создается рекреационная зона для семейного отдыха. Помимо благоустройства территории городские власти рассматривают строительство ряда объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.

— За счет инвесторов будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 га, развлекательный центр на территории в 0,3 га, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории в 1 га, который включает плавательный бассейн длинной 25 м, а также появится кафе, — пояснил Алексей Логвиненко.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Глава администрации города добавил, что на другом участке, площадью 1,14 га, разместятся 2 футбольных поля. Их обустройство уже началось и должно завершиться в следующем году. Данные спортивные сооружения возведут за счет бюджетных средств.
Об идее создания экопарка в городской администрации заговорили еще в 2022 году. Тогда городские власти пообещали создать рядом с Ворошиловским мостом на левом берегу Дона экологичный парк и различные рекреационные зоны. Документы на планировку территории получила компания ООО «Донэлектросталь». В начале речь шла о предоставлении двух кадастровых участков общей площадью более 20 га, а все объекты, которые там разместятся будут возведены за счет средств инвестора. Сейчас проект создания ростовского экопарка находится в активной фазе.

По результатам совещания Алексей Логвиненко поручил сформировать пообъектные дорожные карты с четкими сроками реализации этапов. Как только работы по благоустройству будут завершены, инвестор передаст документы на объект муниципалитету. После чего город получит еще один благоустроенный парк для отдыха всей семьей.

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