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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее

С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее

17 июля 2024, 12:20
Фото: Tele2
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Tele2 совместно с партнерами запустила выгодные предложения для абонентов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле.

Клиенты оператора получат скидки на топливо, покупку транспондера, бронирование отелей, экскурсии и подарки в сети кафе.

По данным туристической платформы big data Tele2 62% клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.

На этот раз компания совместно с партнерами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков. Предложение включает скидку на топливо 5 руб. с каждого литра в сервисе «Яндекс.Заправки», скидку 15% на покупку транспондера T-pass «Автодор» для проезда по платным дорогам, скидку 10% на бронирование отелей в сервисе OneTwoTrip, скидку 10% на экскурсии в сервисе «Спутник», а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе «Помпончик». Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.

Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился.

Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.

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