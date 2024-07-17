В Ростове-на-Дону ремонтируют образовательные учреждения

Одна из них школа № 101 в Ворошиловском районе и школа № 92 Советского района. Здесь отремонтируют не только учебные кабинеты, рекреации, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок, фасад с заменой оконных блоков, но и заменят инженерные коммуникации, а также благоустроят территорию.