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Published Сегодня, 16:22

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Updated Сегодня, 16:27

В Ростове-на-Дону ремонтируют образовательные учреждения

В Ростове-на-Дону ремонтируют образовательные учреждения

17 июля 2024, 16:22
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В городе продолжают модернизацию школ и детских садов. В двух школах начался капитальный ремонт.

Одна из них школа № 101 в Ворошиловском районе и школа № 92 Советского района. Здесь отремонтируют не только учебные кабинеты, рекреации, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок, фасад с заменой оконных блоков, но и заменят инженерные коммуникации, а также благоустроят территорию.

В обновленных школах города Ростова-на-Дону появятся помещения с модульной мебелью, школьные центры «здоровьесбережения», включающие медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты психолога, дефектолога и логопеда.

 — Школьники получат современную IT-инфраструктуру, обеспечивающую условия для технического творчества, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Будут оборудованы современные школьные музеи, медиацентры, конференц-залы, библиотеки — медиатеки, кабинеты Основ безопасности и защиты родины, школьные военно-патриотические центры и центры детских инициатив.
Алексей Логвиненко отмечает, что с просьбой обновить эти учебные заведения на личном приеме к нему обращались родители учеников. После того, как депутаты городской Думы поддержали инициативу о выделении финансирования на капремонт школ, подрядчики приступили к его выполнению.

Работы по обновлению и модернизации активно идут и на других образовательных объектах. Где то будут менять кровлю, где-то ремонтировать санузлы.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
— В школах и детсадах Ростова в рамках подготовки к новому учебному году продолжается выборочный капитальный ремонт. Так, в 11 образовательных организациях будут отремонтированы кровли. Работы ведутся по заключенным контрактам в соответствии с установленными сроками. Помимо обновления кровельного покрытия запланирован монтаж новых ливневых систем. А в 6 учреждениях приведут в порядок санузлы: будет заменено сантехническое оборудование, инженерные коммуникации, проведена укладка плиточного покрытия, — добавляет Алексей Логвиненко.
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