В сезон отпусков в Новочеркасске модернизировали связь 4G

По итогам 2023 года в Новочеркасске зафиксирован рост турпотока в 1,6 раза чем годом ранее.



К пику сезона отпусков в историческом центре города МТС обновила телеком-оборудование LTE. Благодаря модернизации сети устойчивое интернет-соединение покрыло ряд центральных улиц на которых находятся главные достопримечательности города. Это улица Красный спуск, Платовский проспект и проспект Ермака, где расположились Атаманский дворец, музей Донского казачества и Вознесенский собор.