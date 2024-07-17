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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В сезон отпусков в Новочеркасске модернизировали связь 4G

В сезон отпусков в Новочеркасске модернизировали связь 4G

17 июля 2024, 10:44
Фото: пресс-служба МТС
Столица донского казачества — Новочеркасск, давно является одним из самых популярных направлений для отдыха, как среди жителей, так и гостей донского края.

По итогам 2023 года в Новочеркасске зафиксирован рост турпотока в 1,6 раза чем годом ранее.

К пику сезона отпусков в историческом центре города МТС обновила телеком-оборудование LTE. Благодаря модернизации сети устойчивое интернет-соединение покрыло ряд центральных улиц на которых находятся главные достопримечательности города. Это улица Красный спуск, Платовский проспект и проспект Ермака, где расположились Атаманский дворец, музей Донского казачества и Вознесенский собор.

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