Алексей Логвиненко наградил лучших сотрудников городской поисково-спасательной службы

За 30 лет существования Поисково-спасательной службы, спасатели не раз на деле доказывали свою эффективность и надежность, выезжали на аварийно-спасательные и другие неотложные работы более 50 тысяч раз, спасено более 10 тысяч человек. Сегодня сотрудники городской поисково-спасательной службы постоянно обучаются и повышают свою квалификацию, многие из них имеют повышенную классность.