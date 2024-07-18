Алексей Логвиненко наградил лучших сотрудников городской поисково-спасательной службы

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В день 30–летия создания городского ведомства, лучшим сотрудникам службы вручили награды.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, каждый из награжденных — настоящий профессионал своего дела.
— Дорогие спасатели! Вы ежедневно противостоите стихии, ликвидируете последствия природных и техногенных аварий. Вступаете в борьбу с пожарами, ливнями и подтоплениями. Обеспечиваете безопасность людей на водных объектах. Вашими поступками пишется история поисково-спасательной службы всей страны, — сказал Алексей Логвиненко.
В настоящее время в городской поисково-спасательной службе города Ростова около 100 человек личного состава и 25 единиц различной спасательной техники.
Награды в этот день получили как руководители поисково-спасательных групп, так и рядовые спасатели, включая водителей. Каждый из них внес бесценный вклад в дело защиты населения и территории нашего города от чрезвычайных ситуаций и получили заслуженные награды.
Как отметил глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко, нынешняя техногенная цивилизация ставит перед нами новые задачи, которые требуют сверх оперативных решений и действий. И ростовские спасатели с этими вызовами достойно справляются.
— Желаю вам крепкого здоровья, удачи, силы духа, успехов! Пусть в ваших семьях всегда царят спокойствие и благополучие. А в нашем городе происшествия происходят как можно реже, критические ситуации имеют только благополучный и счастливый исход, — подчеркнул глава Администрации города.
Напомним, что специализированное подразделение Группа Оперативного Реагирования («СП ГОР») было создано 18 июля 1994 года, именно тогда глава администрации города Ростова-на-Дону подписал постановление № 998, которое и стало отправной точкой в истории ведомства.
За 30 лет существования Поисково-спасательной службы, спасатели не раз на деле доказывали свою эффективность и надежность, выезжали на аварийно-спасательные и другие неотложные работы более 50 тысяч раз, спасено более 10 тысяч человек. Сегодня сотрудники городской поисково-спасательной службы постоянно обучаются и повышают свою квалификацию, многие из них имеют повышенную классность.