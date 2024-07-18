Банк «Центр-инвест» вошел в топ лучших ипотечных программ на рынке вторичного жилья

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Специалисты «Выберу.ру» провели исследования, в ходе которых проанализировали ипотечные продукты крупнейших банков Российской Федерации по размеру розничного кредитного портфеля по состоянию на 1 июля текущего года. Среди 50 банков эксперты сервиса выбрали двадцать программ, которые наиболее выгодны для заемщиков.
При сравнении аналитики учитывали процентную ставку, надежность кредитно-финансового учреждения, полную стоимость ипотеки, размер ежемесячного платежа.
На шестом месте топа оказался банк «Центр-инвест». Кредитно-финансовое учреждение не требует от заемщика обязательного страхования, не использует скрытые комиссии и не взимает штрафы за досрочное погашение, что является очевидными преимуществами.
Банк «Центр-инвест» является участником всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования. Кроме этого, в компании действует несколько собственных программ кредитования для покупки жилья.