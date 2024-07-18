rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Банк «Центр-инвест» вошел в топ лучших ипотечных программ на рынке вторичного жилья

Банк «Центр-инвест» вошел в топ лучших ипотечных программ на рынке вторичного жилья

18 июля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Реклама. ПАО КБ «Центр-Инвест» . erid: LjN8K6oQX
Банк «Центр-инвест» занял одну из лидирующих позиций в рейтинге программ ипотечного кредитования на приобретение квартир на рынке вторичного жилья в июле текущего года.

Специалисты «Выберу.ру» провели исследования, в ходе которых проанализировали ипотечные продукты крупнейших банков Российской Федерации по размеру розничного кредитного портфеля по состоянию на 1 июля текущего года. Среди 50 банков эксперты сервиса выбрали двадцать программ, которые наиболее выгодны для заемщиков.

При сравнении аналитики учитывали процентную ставку, надежность кредитно-финансового учреждения, полную стоимость ипотеки, размер ежемесячного платежа.

На шестом месте топа оказался банк «Центр-инвест». Кредитно-финансовое учреждение не требует от заемщика обязательного страхования, не использует скрытые комиссии и не взимает штрафы за досрочное погашение, что является очевидными преимуществами.

Банк «Центр-инвест» является участником всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования. Кроме этого, в компании действует несколько собственных программ кредитования для покупки жилья.

Подпишитесь
Центр Ростова атакуют полчища тараканов, а пчёлы совершили акт самоликвидации
Сегодня, 14:43
Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:34
Стоим в адских пробках и не можем принять душ: ростовчан разозлили веерные отключения
Сегодня, 13:57
«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты
Сегодня, 12:55
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
Вчера, 14:12
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:00