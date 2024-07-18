Банк «Центр-инвест» вошел в топ лучших ипотечных программ на рынке вторичного жилья

Специалисты «Выберу.ру» провели исследования, в ходе которых проанализировали ипотечные продукты крупнейших банков Российской Федерации по размеру розничного кредитного портфеля по состоянию на 1 июля текущего года. Среди 50 банков эксперты сервиса выбрали двадцать программ, которые наиболее выгодны для заемщиков.