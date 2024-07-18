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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

ChatGPT и Gemini не справились с простой арифметикой

ChatGPT и Gemini не справились с простой арифметикой

18 июля 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
Новые версии нейросетей ChatGPT и Gemini оказались не такими умными, как некоторым хотелось. Когда алгоритм попросили назвать, какое из чисел больше, а затем вычесть одно из другого, он не справился.

Как передает newkhakasiya.online, один из пользователей попросил чат-бот назвать, какое из чисел больше — 9.11 или 9.9. Нейросеть ответила, что первое. Эта ошибка алгоритма, которая не зависит от языка. После этой новости кто-из интернета попросил вычесть первое число из второго. Чат-бот ответил не -0.79, а 0.21.

На конструктивную критику чат-бот не реагировал. Проблема — в использовании точки вместо запятой. Неизвестно, когда исправят этот баг, но одно можно сказать точно: не надо лениться перепроверять за нейросетями.

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