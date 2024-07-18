ChatGPT и Gemini не справились с простой арифметикой

Как передает newkhakasiya.online, один из пользователей попросил чат-бот назвать, какое из чисел больше — 9.11 или 9.9. Нейросеть ответила, что первое. Эта ошибка алгоритма, которая не зависит от языка. После этой новости кто-из интернета попросил вычесть первое число из второго. Чат-бот ответил не -0.79, а 0.21.