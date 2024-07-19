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Updated Сегодня, 13:50

Более половины многоквартирных домов в Ростове подготовлены к отопительному сезону

Более половины многоквартирных домов в Ростове подготовлены к отопительному сезону

19 июля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Более половины многоквартирных домов в Ростове подготовлены к отопительному сезону
В городской администрации прошло очередное совещание, где рассмотрели вопросы по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2024–2025 годов.

По словам руководителей районных администраций, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК в плановом режиме продолжают работы по подготовке систем теплоснабжения более чем 4800 многоквартирных домов с центральным отоплением. На данный момент работы выполнены в 2610 домах, что составляет 54% от общего объема.

Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова Станислав Марченко отмечает, что районным администрациям дано распоряжение уделить особое внимание домам старой постройки и домам, которые временно не управляются жилищными организациями или управляются жилищным фондом.

Согласно данным АО «Теплокоммунэнерго», на сегодня из 166 постоянно действующих котельных подготовлено уже 119. Выполнены гидравлические испытания и устранены дефекты на 238,716 тр.км от сетей генерации, в том числе 85,148 тр.км от прочих теплоисточников, что составляет 83%. Всего запланировано подготовить 327,01 тр. км.

ООО «Ростовские тепловые сети» в плановом режиме модернизируют 11 участков теплосетей. По информации, предоставленной ООО «Ростовские тепловые сети», в настоящее время после гидравлической опрессовки тепловых сетей, проведенной с 24 июня по 18 июля, горячее водоснабжение восстановлено в 516 многоквартирных домах. Всего на период проведения испытаний был отключен 621 дом. Все дефекты, выявленные на магистральных сетях, устранены.

Представители АО «Теплокоммунэнерго» доложили, что в ходе работ по восстановлению горячего водоснабжения проявились дефекты на тепловых вводах, по которым ресурсы подаются непосредственно в дома. Сейчас специалисты организации в усиленном режиме проводят работы по ремонту тепловых вводов для восстановления горячего водоснабжения в кратчайшие сроки.

По словам директора Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова Станислава Марченко этот вопрос находится на особом контроле.

— Данный вопрос находится на постоянном контроле Администрации города. Составлен график ремонтных работ. Учитывая большой объем, все дефекты планируется устранить за две недели, — пояснил руководитель департамента.

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