Более половины многоквартирных домов в Ростове подготовлены к отопительному сезону

ООО «Ростовские тепловые сети» в плановом режиме модернизируют 11 участков теплосетей. По информации, предоставленной ООО «Ростовские тепловые сети», в настоящее время после гидравлической опрессовки тепловых сетей, проведенной с 24 июня по 18 июля, горячее водоснабжение восстановлено в 516 многоквартирных домах. Всего на период проведения испытаний был отключен 621 дом. Все дефекты, выявленные на магистральных сетях, устранены.