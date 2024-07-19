Более половины многоквартирных домов в Ростове подготовлены к отопительному сезону

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По словам руководителей районных администраций, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК в плановом режиме продолжают работы по подготовке систем теплоснабжения более чем 4800 многоквартирных домов с центральным отоплением. На данный момент работы выполнены в 2610 домах, что составляет 54% от общего объема.
Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова Станислав Марченко отмечает, что районным администрациям дано распоряжение уделить особое внимание домам старой постройки и домам, которые временно не управляются жилищными организациями или управляются жилищным фондом.
Согласно данным АО «Теплокоммунэнерго», на сегодня из 166 постоянно действующих котельных подготовлено уже 119. Выполнены гидравлические испытания и устранены дефекты на 238,716 тр.км от сетей генерации, в том числе 85,148 тр.км от прочих теплоисточников, что составляет 83%. Всего запланировано подготовить 327,01 тр. км.
ООО «Ростовские тепловые сети» в плановом режиме модернизируют 11 участков теплосетей. По информации, предоставленной ООО «Ростовские тепловые сети», в настоящее время после гидравлической опрессовки тепловых сетей, проведенной с 24 июня по 18 июля, горячее водоснабжение восстановлено в 516 многоквартирных домах. Всего на период проведения испытаний был отключен 621 дом. Все дефекты, выявленные на магистральных сетях, устранены.
Представители АО «Теплокоммунэнерго» доложили, что в ходе работ по восстановлению горячего водоснабжения проявились дефекты на тепловых вводах, по которым ресурсы подаются непосредственно в дома. Сейчас специалисты организации в усиленном режиме проводят работы по ремонту тепловых вводов для восстановления горячего водоснабжения в кратчайшие сроки.
По словам директора Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова Станислава Марченко этот вопрос находится на особом контроле.
— Данный вопрос находится на постоянном контроле Администрации города. Составлен график ремонтных работ. Учитывая большой объем, все дефекты планируется устранить за две недели, — пояснил руководитель департамента.