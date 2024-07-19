Названы эксперты форума «Здоровое общество — 2024»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Как пишет издание newsnn.ru, форум пройдет 24–25 июля на территории кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в Москве. В качестве информационного партнера мероприятия выступит медиахолдинг 1MI.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что вопросы сохранения здоровья играют важную роль в государственной политике и способствуют социально-экономическому развитию страны. Это требует комплексного подхода, направленного на создание оптимальных условий для здорового образа жизни, профилактики заболеваний и повышения качества жизни населения. Это относится не только к физическому, но также и к психологическому, эмоциональному и социальному благополучию. По словам главы Минздрава, поэтому необходимо отметить важное значение курса на активное долголетие, который предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и повышение её качества. Все эти темы будут обсуждаться экспертами в рамках форума «Здоровое общество».
Участниками обсуждений на мероприятии станут зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова; глава Минздрава России Михаил Мурашко; замглавы аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова; зампредседателя Совфеда Федерального Собрания России Инна Святенко; заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева; губернатор Липецкой области Игорь Артамонов; глава Центральной дирекции здравоохранения — филиал ОАО «Российские железные дороги» Елена Жидкова и другие.