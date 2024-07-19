Названы эксперты форума «Здоровое общество — 2024»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что вопросы сохранения здоровья играют важную роль в государственной политике и способствуют социально-экономическому развитию страны. Это требует комплексного подхода, направленного на создание оптимальных условий для здорового образа жизни, профилактики заболеваний и повышения качества жизни населения. Это относится не только к физическому, но также и к психологическому, эмоциональному и социальному благополучию. По словам главы Минздрава, поэтому необходимо отметить важное значение курса на активное долголетие, который предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и повышение её качества. Все эти темы будут обсуждаться экспертами в рамках форума «Здоровое общество».