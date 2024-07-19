Опыт управления ДГТУ применят в африканской республике Мали

По ее словам, высшая школа на сегодняшний день играет главенствующую роль в производстве нового знания в формировании и развитии человеческого капитала и, как следствие, экономики государства, а университеты призваны обеспечить социально-экономическое развитие и технологическое лидерство на международном уровне, что применимо только за счет стратегического планирования деятельности вузов.