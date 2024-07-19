Опыт управления ДГТУ применят в африканской республике Мали

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
За две недели иностранные гости не только познакомились с культурой и государственным языком РФ, но и приобрели в ДГТУ новые компетенции в области разработки образовательных программ, повысили навыки в управлении университетом.
В составе делегации на донскую землю прибыли представители Университета наук, техники и технологий Бамако (USTTB), Аккредитационного агентства по высшему образованию, а также Министерства высшего образования и научных исследований Республики Мали.
За две недели малийцы ознакомились с тремя направлениями масштабной программы. Среди них: популяризация российского образования, русского языка, а также проведение культурных и туристических мероприятий для погружения в историю и культуру Донского края.
Иностранные гости также прошли обучение по дополнительной образовательной программе «Стратегическое и операционное управление образовательной организацией высшего образования». Программа помогает изучить важнейшие теоретические и практические вопросы по формированию стратегии развития образовательной организации на примере передового опыта Института сквозных технологий ДГТУ.
В рамках образовательного блока опорный вуз представил свои научно-образовательные центры и ведущие лаборатории. А за основу новой образовательной модели университеты Мали взяли инновационный проект ДГТУ — Институт сквозных технологий.
Важность высшей школы в наши дни подчеркнула директор института сквозных технологий Юлия Маркарьян.
По ее словам, высшая школа на сегодняшний день играет главенствующую роль в производстве нового знания в формировании и развитии человеческого капитала и, как следствие, экономики государства, а университеты призваны обеспечить социально-экономическое развитие и технологическое лидерство на международном уровне, что применимо только за счет стратегического планирования деятельности вузов.
Отметила предоставленную модель высшей школы и глава делегации Республики Мали, советник министра высшего образования и научных исследований республики Мали Кадидиату Буаре.
— Внедрение представленной донским университетом модели позволит университетам Республики Мали успешно ориентироваться в принятии решений и выработать актуальную концепцию стратегического управления образовательной деятельностью, — пояснила советник министра.
Представители малийской делегации подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества после завершения образовательной программы, а также выразили готовность перенять опыт ДГТУ по самым разным направлениям.
В итоге, стороны договорились о развитии партнерства между Институтом сквозных технологий и Университетом наук, техники и технологий Бамако (USTTB) в части проведения разработок, связанных с робототехникой, искусственным интеллектом и создания общих научно-исследовательских баз, реализации совместных исследовательских проектов, образовательных программ и развития сетевого взаимодействия между университетами.