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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Совет Федерации одобрил закон о государственно-частном партнерстве в космосе

Совет Федерации одобрил закон о государственно-частном партнерстве в космосе

19 июля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В Совете Федерации поддержали законопроект, устанавливающий правовые основы государственно-частного партнерства (ГЧП) в космической сфере. Инициатива призвана регулировать деятельность бизнеса по исследованию и использованию космического пространства.

В России намерены обеспечить как можно более комфортные условия для частных компаний, которые хотят работать в космонавтике. Об этом заявил член комитета Совфеда по экономической политике Александр Брыксин, передает iz.ru.

Так, ГЧП может применяться при развертывании орбитальных спутниковых группировок и их обслуживании. Они, в свою очередь, помогают следить за стихийными происшествиями на Земле или смотреть за выполнением договоров об ограничении вооружений, отметил сенатор.

Новый законопроект также вводит понятие «космический объект», то есть недвижимое имущество в космическом пространстве, владельцем которого может стать частная организация. Государство в этом случае будет гарантом защиты прав бизнеса в рамках ГЧП.

Для привлечения внебюджетного финансирования «Роскосмос» может сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Также госкорпорация сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, вкладываться в стартапы.

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