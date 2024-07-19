Совет Федерации одобрил закон о государственно-частном партнерстве в космосе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В России намерены обеспечить как можно более комфортные условия для частных компаний, которые хотят работать в космонавтике. Об этом заявил член комитета Совфеда по экономической политике Александр Брыксин, передает iz.ru.
Так, ГЧП может применяться при развертывании орбитальных спутниковых группировок и их обслуживании. Они, в свою очередь, помогают следить за стихийными происшествиями на Земле или смотреть за выполнением договоров об ограничении вооружений, отметил сенатор.
Новый законопроект также вводит понятие «космический объект», то есть недвижимое имущество в космическом пространстве, владельцем которого может стать частная организация. Государство в этом случае будет гарантом защиты прав бизнеса в рамках ГЧП.
Для привлечения внебюджетного финансирования «Роскосмос» может сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Также госкорпорация сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, вкладываться в стартапы.