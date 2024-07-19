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Ученые разработали терапию, нейтрализующую СПИД

Ученые разработали терапию, нейтрализующую СПИД

19 июля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Согласно данным научного исследования, опубликованного в журнале Advanced Science, ученым удалось создать нанотела на основе гибких Y-образных антител, имеющих в составе пептиды с тяжелой цепью.

Они могут быть полезны в борьбе с различными заболеваниями. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.

Данные элементы исследователи обнаружили в ДНК ламы. Эксперты поясняют, что ученые уже давно изучают различных животных из семейства верблюжьих в поисках способов лечения ВИЧ и СПИД. Особенности антител в их ДНК позволяют быстрее находить и уничтожать инородные объекты. В рамках исследования ученые ввели ламам специальный белок, помогающий вырабатывать необходимые антитела. Затем они выявили те нанотела, которые могут атаковать вирус, и воссоздали их путем повтора отрезков ДНК. Полученные антитела показали эффективность в нейтрализации штаммов ВИЧ-1 в 96%.

Путем дальнейших исследований выяснилось, что эти нанотела имитируют распознавание рецептора CD4. Чтобы улучшить эффективность, ученые соединили их с другим антителом, что привело к почти стопроцентному результату. Отмечается, что данный способ открывает перспективы для терапии ВИЧ с помощью нанотел.

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