Ученые разработали терапию, нейтрализующую СПИД

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Они могут быть полезны в борьбе с различными заболеваниями. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.
Данные элементы исследователи обнаружили в ДНК ламы. Эксперты поясняют, что ученые уже давно изучают различных животных из семейства верблюжьих в поисках способов лечения ВИЧ и СПИД. Особенности антител в их ДНК позволяют быстрее находить и уничтожать инородные объекты. В рамках исследования ученые ввели ламам специальный белок, помогающий вырабатывать необходимые антитела. Затем они выявили те нанотела, которые могут атаковать вирус, и воссоздали их путем повтора отрезков ДНК. Полученные антитела показали эффективность в нейтрализации штаммов ВИЧ-1 в 96%.
Путем дальнейших исследований выяснилось, что эти нанотела имитируют распознавание рецептора CD4. Чтобы улучшить эффективность, ученые соединили их с другим антителом, что привело к почти стопроцентному результату. Отмечается, что данный способ открывает перспективы для терапии ВИЧ с помощью нанотел.