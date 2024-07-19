Ученые разработали терапию, нейтрализующую СПИД

Данные элементы исследователи обнаружили в ДНК ламы. Эксперты поясняют, что ученые уже давно изучают различных животных из семейства верблюжьих в поисках способов лечения ВИЧ и СПИД. Особенности антител в их ДНК позволяют быстрее находить и уничтожать инородные объекты. В рамках исследования ученые ввели ламам специальный белок, помогающий вырабатывать необходимые антитела. Затем они выявили те нанотела, которые могут атаковать вирус, и воссоздали их путем повтора отрезков ДНК. Полученные антитела показали эффективность в нейтрализации штаммов ВИЧ-1 в 96%.