В «СберСтраховании жизни» озвучили сумму страховых выплат в 2024 году ростовчанам

Как прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, крупнейшая выплата в текущем году составила пять с половиной миллионов рублей. Средства были выплачены в рамках программы ипотечного страхования жизни гражданина, оформившего кредит и скончавшегося от заболевания дыхательной системы. Еще одна значительная по объему выплата была произведена по случаю ухода из жизни гражданина в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Она составила 4,8 млн рублей.