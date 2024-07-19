В «СберСтраховании жизни» озвучили сумму страховых выплат в 2024 году ростовчанам

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В числе других востребованных программ — ипотечное и накопительное страхование жизни. За этот период к страховщику также активно обращались владельцы кредитных карт.
Как прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, крупнейшая выплата в текущем году составила пять с половиной миллионов рублей. Средства были выплачены в рамках программы ипотечного страхования жизни гражданина, оформившего кредит и скончавшегося от заболевания дыхательной системы. Еще одна значительная по объему выплата была произведена по случаю ухода из жизни гражданина в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Она составила 4,8 млн рублей.
Бугрим назвал также случаи выплат на основании временной нетрудоспособности граждан, вызванной несчастными случаями и болезнями. В целом в этом году страховую помощь получили 2300 ростовских семей, оказавшихся в трудных ситуациях.
Вице-президент Сбербанка, гендиректор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь обратил внимание на увеличение выплат по страховым случаям в регионе на 3,3 процента по сравнению с периодом с января по июнь 2023 года.