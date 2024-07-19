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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В «СберСтраховании жизни» озвучили сумму страховых выплат в 2024 году ростовчанам

В «СберСтраховании жизни» озвучили сумму страховых выплат в 2024 году ростовчанам

19 июля 2024, 14:31
Фото: Kandinsky
С января по июнь 2024 года компания «СберСтрахование жизни» выплатила ростовчанам общую сумму страховых выплат в размере 260,4 млн рублей. Уточняется, что выплаты были сделаны преимущественно в рамках программы страхования жителей, оформивших потребительские кредиты.

В числе других востребованных программ — ипотечное и накопительное страхование жизни. За этот период к страховщику также активно обращались владельцы кредитных карт.

Как прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, крупнейшая выплата в текущем году составила пять с половиной миллионов рублей. Средства были выплачены в рамках программы ипотечного страхования жизни гражданина, оформившего кредит и скончавшегося от заболевания дыхательной системы. Еще одна значительная по объему выплата была произведена по случаю ухода из жизни гражданина в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Она составила 4,8 млн рублей.

Бугрим назвал также случаи выплат на основании временной нетрудоспособности граждан, вызванной несчастными случаями и болезнями. В целом в этом году страховую помощь получили 2300 ростовских семей, оказавшихся в трудных ситуациях.

Вице-президент Сбербанка, гендиректор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь обратил внимание на увеличение выплат по страховым случаям в регионе на 3,3 процента по сравнению с периодом с января по июнь 2023 года.

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