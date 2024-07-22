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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» выбирали фонды денежного рынка и участвовали в IPO

Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» выбирали фонды денежного рынка и участвовали в IPO

22 июля 2024, 14:19
Фото: 1MI
В первом полугодии среди клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» вырос спрос на фонды денежного рынка. Каждый десятый клиент также покупал акции в рамках IPO.

По данным Индекса ВТБ, клиенты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка.

В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выросла до 40,4% (+0,3 п. п.) по сравнению с декабрём 2023 года. Среди фаворитов — акции потребительского, финансового и IT-секторов.

«Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть — до 4,3% от общего клиентского портфеля», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

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