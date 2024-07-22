Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» выбирали фонды денежного рынка и участвовали в IPO

В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выросла до 40,4% (+0,3 п. п.) по сравнению с декабрём 2023 года. Среди фаворитов — акции потребительского, финансового и IT-секторов.