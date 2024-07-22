Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» выбирали фонды денежного рынка и участвовали в IPO

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным Индекса ВТБ, клиенты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка.
В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выросла до 40,4% (+0,3 п. п.) по сравнению с декабрём 2023 года. Среди фаворитов — акции потребительского, финансового и IT-секторов.
«Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть — до 4,3% от общего клиентского портфеля», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.