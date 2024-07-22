Немецкой команде «Формулы-1» помогут нефтяники из Британии

Андреас Зайдль, действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1, выразил удовлетворение от сотрудничества с опытным партнером, с которым уже ранее было налажено взаимодействие. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, отметил, что использование экологически чистого топлива будет ключевым аспектом с 2026 года, поэтому очень полезной при разработке двигателей является возможность приступить к его тестированию и оптимизации.